La Foto: "A la curiosidad que nos hace levantar la mirada hacia las estrellas”

La foto que me ha llamado la atención la he visto en el El País. Es el retrato de dos niñas negras en un banco de una escuela. Las dos llevan el pelo corto y visten camisas de algodón, camisas recias y de cuellos anchos. Han hecho un largo camino desde su casa: los arcenes de las carreteras de África están llenas de niños muy trajeados con uniformes que recuerdan a la vieja colonia. La primera niña de la foto sostiene con su mano izquierda un pedazo de papel y con la mano derecha escribe lentamente, muy concentrada. Tiene la boca abierta porque repite en silencio las palabras que, con buena caligrafía, van quedando en la cuartilla. Las palabras que usa y que escribe, sus propias palabras. Está dejando en la cuartilla no lo que dicen los demás, la niña de la foto usa palabras propias, palabras que le ayudan a que no ser engañada, a que no ser más de quien la quiere libre. Es importante poder encontrar palabras que no sean prestadas, palabras propias que sepan ponerle nombre a la nostalgia de una canción que no acaba, al enfado, a la rabia que nos abre en los huesos la injusticia, a la curiosidad que nos hace levantar la mirada hacia las estrellas. Hace falta ir a la escuela para aprender a deletrear palabras propias que sepan decir esto esta bien, esto está mal, esto es bonito, esto es feo, esto me gustaría que desapareciera pronto, esto me gustaría que durara siempre. Hace falta ir a la escuela como la niña de la foto para aprender a no repetir lo que dicen los otros, para no repetir lo que venden algunos, hace falta ir a la escuela para aprender, para descubrir esas palabras que son tan tuyas que son de todos.