La Foto: "Cuatro niñucas se han reunido a la entrada de un gran casón con una puerta muy principal”

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en el catálogo colgado en internet de la exposición sobre Gerardo Vielba que hay en Madrid. Miro y remiro las fotos de Vielba en blanco y negro, fotos de los años 60, y no acabo de comprender porque me quedo imantado por ellas. En esta de hoy están retratadas unas niñas en Lierganes.

Es el verano del norte, con el olor a los prados, con el sol siempre tímido, haciéndose de rogar detrás de una lluvia fina o una nubes bajas. Cuatro niñucas con vestidos cortos, piernas muy delgadas y sandalias deformadas por ir al río por saltar a la comba, por subir a la ermita, por corretear a todas horas… cuatro niñucas se han reunido a la entrada de un gran casón con una puerta muy principal con almohadillado de piedra, balcón colgando del verdín y madreselva sobre la tapia del huerto.

De fondo una casa más modesta, anunciando ruina, siempre las casas de los pueblos del norte solas, vacías y comiéndoselas las zarzas. Las cuatro niñucas han sacado a pasear a sus hermanos pequeños en cuatro cochecitos muy historiados, de esos cochecitos hace sesenta años.

Las cuatro niñucas correrán con esos cochecitos por los callejos, arriba y abajo, y cuando sus madres despierten de la siesta, irán a buscar babosas para meterlas en un bote, y luego irán a ver jugar a los bolos, y luego a coger moras para meterlas en otro tarro, y luego se sentarán a contarse historias y hablar de eso que da mucho miedo y muchas cosquillas en el estómago, de cuando en el mundo no había nada todavía y luego subirán a la cueva, y luego jugarán a la goma, porque las niñucas tienen en la sangre el azogue de la vida, ese no estar nunca satisfechas con nada. Benditas niñucas, hay en ese azogue infantil más luz que en el conformarse manso de muchos mayores.