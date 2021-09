La foto: "Cuando salió del pueblo la moza se llevó muchos corazones"

La foto que me ha llamado la atención la he visto en las noticias del Centro Andaluz de Fotografía que tiene exposición dedicada a 21 miradas de fotógrafos del sur. La imagen es de Aitor Lara. Bajo un cielo de azul pacífico se extiende un mar de espigas, los tallos todavía verdes, el grano tornándose amarillo. Mar de espigas crecidas en transición, mar en calma, sin vientos que hagan caracolas, mar que se pierde en una raya lejana de un horizonte sutil. Una moza, con una camisola de lino, un sombrero de paja muy coqueto llega bajo el brazo una gavilla. Cuando salió del pueblo la moza se llevó muchos corazones, abrieron puertas y ventanas los mozos para verla pasar y fue pidiendo rosas para adornarse. Ahora la muchacha segadora mira con atención las crestas que van a ser de oro en el sembrado, las mira perderse en lo hondo, donde el cielo parece poder tocarse. Y mirando, los ojos de la segadora, que se fijan una y mil veces en los detalles, en el vuelo de un pajarico, en los tallos, los ojos de la segadora se van limpiando. Se limpian los ojos de la segadora de los ruidos, de las peleas, de los fantasmas, de las tontunas, de las palabras vacías, de los reproches, de los afanes, de las presunciones y de las altanerías. Y los ojos de la segadora se fijan en una mariquita que trepa, en sus colores, en el trenzado de las espigas, en el amarillo noble que empieza a aparecer. Y cuanto más miran los ojos de la segadora más se queda atrás la costumbre de no ver y más descubren. Y mirando la segadora empieza a descubrir las maravillas, las maravillas de un campo largo bajo un cielo de azul pacífico. La maravilla que limpia sus ojos se hace un hueco cada vez más grande en su ánimo y se hace imposible dejar de mirar.