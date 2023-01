La foto: "El campesino quiere un amanecer, una luz que raye el día"

La foto que me ha llamado esta mañana la atención llega de un país lejano. Es un retrato hecho en las primeras horas de la mañana. El día ha amanecido sin amanecer Una niebla gris como una cortina pobre y fea cubre una carretera desierta. Una niebla gris como el asfalto. Al fondo, luces de colores difuminados, fantasmas de una vida cálida. Un campesino de nariz larga, avanza sobre un carro cargado de cañas de azúcar. El campesino tiene frío, la humedad le chapotea entre las cervicales, las dorsales y el sacro. Es una humedad, que como el viento, trae una incomodidad profunda, una incomodidad rotunda que se convierte en un descontento. Una humedad como un abril cruel, como un desamor, como un anden con despedida. El campesino busca abrigo en su turbante, se arrebuja en una manta insuficiente. La inclemencia no le permite pensar. Solo siente que el mundo es un lugar inhóspito donde los amores se acaban, los amigos son desleales, las promesas se frustran, la juventud no vuelve y la vida se pierde viviendo. Las cañas sobre las que está sentado el campesino son largas, el tajo en el tronco rotundo. Las cañas sobre las que está sentado el campesino son promesa de dulzura, de confites que calmarán el gusto de lo salobre y de lo amargo que deja la vida. Pero son solo promesas, promesas de futuro sin prenda alguna en el presente. El campesino tiene frío y quiere una lumbre, una candela, un fuego en un bidón de obra, quiere un mundo hecho para él. El campesino quiere un amanecer, una luz que raye el día.