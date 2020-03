Fernando de Haro, en la frontera de Grecia con Turquía: "Hay gente que lleva huyendo de la guerra diez años"

Fernando de Haro, director de "La Tarde" de COPE, se encuentra este jueves en la frontera de Turquía con Grecia. Allí, miles de refugiados están intentando llegar a la UE después de que Erdogan anunciara que su propia frontera con Europa estaba abierta para cualquiera. La acción del presidente turco ha desencadenado violentos enfrentamientos y caos con la policía griega. Este miércoles, las autoridades griegas dispararon gases lacrimógenos y pelotas de gama para frenar a los migrantes. Uno de ellos murió fruto del choque.

De Haro ha entrado este jueves en "Herrera en COPE" para contar qué está pasando en estos momentos en uno de los puntos más conflictivos. "Estoy a 400 metros de Pazarkule, el paso fronterizo entre Turquía y Grecia. No puedo avanzar más porque me arriesgo a la que la policía turca me retenga durante cinco o seis horas", ha comenzado relatando Herrera. La mayoría de los refugiados son de Afganistán, Pakistán y Siria.