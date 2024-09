Fernando de Haro, emocionado, cuenta cuál es la foto que más le ha costado describir: “Me caían lagrimones”

La foto de Fernando de Haro. Así es como se llama esa sección que, cada tarde, presentaba el comunicador en 'La Tarde'. Lo hizo durante cinco años, y en ella, describía diferentes fotografías que veía en prensa y que dejaban un poso en todos los oyentes.

Fotografías las había de todo tipo, desde las más alegres en las que se reflejaba el amor familiar y la amistad, hasta las más tristes que reflejaban el dolor y la pobreza. Cientos de imágenes que hacían que volase la imaginación de todos los oyentes y creaban una conexión profunda entre ellos y el comunicador.

Si en algún momento te perdiste alguna, puedes descubrirlas de nuevo en el nuevo libro de Fernando de Haro: La foto de las siete menos cinco. En él, se recopilan todas esas fotografías sonoras.

Fernando de Haro explicaba en 'La Tarde' cómo surgió esa sección: “Esto no surgió con la idea de una despedida, es porque veía las fotos en la prensa y pensé 'por qué no hace un comentario de una foto', fue a lo tonto y a la gente le empezó a gustar. No hay nada programado, más que una despedida, es una provocación, hacer llegar al oyente algo que a ti te ha inquietado y despegarme de la actualidad, polémica política, la información”.

La foto que más le ha costado describir

La mayoría de las fotos contaban historias de gente anónima, y era Fernando de Haro quien hacía, a través de sus palabras, que el oyente se imaginara cómo eran.

Sin embargo, tampoco para él fue fácil describir algunas de ellas, porque, como explicaba, contaba su propia historia a través de ellas.

Así pues, hay una que le costó especialmente describir. “Me venía a la mente la fotografía de un chico que acompañaba a la mujer que quería al borde de una cama, sosteniéndole la mano. Yo vivía algo muy similar entonces, con una persona muy querida enferma, y la escribí mientras me caían unos lagrimones por la cara porque contaba mi propia historia”.

“Veía la foto, me gustaba y cuando la estaba escribiendo, me daba cuenta de que es un presente que se queda y que se ha ido” sentenciaba.