Un experto en seguridad, ante la escalada de tensión en Ucrania: "Todas las ciudades del mundo deberían tener un área de refugio"

Solo 24 horas después de la autorización de Joe Biden, Ucrania ha utilizado los misiles de largo alcance para atacar suelo ruso. Es la primera vez que lo ha hecho y, ahora, no se sabe qué magnitud puede tener la respuesta de Vladimir Putin.

De hecho, ante este escenario, la embajada de los Estados Unidos en Kiev ya ha alertado sobre un posible ataque significativo. Y, siguiendo su ejemplo, otras embajadas, entre las que se incluye la española, han cerrado en Ucrania y enviado un correo a todos los ciudadanos residentes en el país en el que se pide que extremen las medidas de seguridad, cumplan todas las recomendaciones de las autoridades locales, además de que tengan siempre localizado un refugio cercano.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, durante una visita a Donetsk. EFE

El Kremlin considera que los ataques de Ucrania son ataques también de la OTAN. Por ello, hay países que ya se están preparando ante lo que pueda pasar. De hecho, Noruega, Suecia y Finlandia han empezado esta semana a distribuir entre sus ciudadanos manuales para sobrevivir a una hipotética guerra. Nos encontramos en una escalada de tensión que invita a preguntarse si España estaría preparada ante un posible ataque.

Último ataque

El último bombardeo que cayó sobre civiles españoles se produjo el 28 de marzo de 1939. 20 bombas de 250 kilos cayeron sobre el puerto de Gandía. Entonces, había refugios en las principales ciudades, protocolos y sirenas antiaéreas, una situación que dista mucho de la actual, como ha explicado en 'La Tarde de COPE' Chema Gil Garre, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad.

Sin cultura en seguridad

Tal y como subraya el experto, en España no existe una cultura de seguridad y defensa: "Tenemos una Ley de Seguridad Nacional, una Ley de Defensa Nacional, pero no existe una cultura de seguridad y defensa. Algo que es un pecado mortal porque, por más que muchos crean que las amenazas están muy lejanas a nosotros, en un mundo hiperconectado y que nos ofrece un escenario de incertidumbre muy inquietante, toda esa cultura no se puede implementar de un día para otro. Si se produce un ataque, que lo normal es que sea de manera sorpresiva contra España, tenemos una población que no sabe ni qué hacer".

El codirector del Observatorio Internacional de Seguridad subraya que en España tampoco sabríamos cómo reaccionar ante un ataque terrorista dinámico, que son aquellos que lleva a cabo el terrorismo yihadista, igual que tampoco sabríamos actuar ante un bombardeo ruso.

Sistema de alertas

Ante la inexistencia de alarmas antiaéreas en la actualidad en España, el único mecanismo para enviar alertas públicas es el ES-ALERT, el utilizado el pasado 29 de octubre tras la DANA.

Una persona muestra en su móvil el aviso de protección civil para la provincia de Castellón. EFE

"El único mecanismo que existe es ese aviso famoso que la Comunidad Valenciana no emitió con el tiempo de antelación suficiente. Ese es el sistema de comunicación que tenemos para trasladar a la gente la emergencia y lo que tiene que hacer. Es decir, en seis líneas hay que ser lo suficientemente claro y asertivo para decirle a la gente dónde ir", explica Chema Gil, quien subraya la falta de preparación cívico-militar que hay en España, mientras los países europeos más avanzados continúan implementando valores y formación basados en la defensa y la seguridad propia que, en su opinión, deberían enseñarse en la educación primaria.

Áreas de refugio, fundamentales

La población no sabe qué hacer ante una situación de emergencia y el primer paso debería ser instalar en todas las ciudades un área de refugio que se enseñe y explique a todos los habitantes que se encuentren en ese municipio. "Un pueblo de 20.000 habitantes puede tener perfectamente dos refugios que, además, pueden estar tematizados para otras actividades y a la vez ser el lugar donde hay que refugiarse ante una determinada situación de emergencia. Esto no es tan caro, pero no se aborda por cuestiones ideológicas, por complejos", asegura Chema Gil.