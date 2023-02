Escucha 'La Tarde ' (06/02/2023) - 16h a 17h

¡Buenas tardes gente, gente! Estos son los contenidos que te hemos ofrecido en nuestra primera hora de programa:

Gas: Comienzan a llegar las facturas de los primeros meses con calefacción en casa. Facturas disparadas como la de la familia de Beatriz, de más de 700 euros (300 más que al eño pasado), o la de María, cuatro veces más que la de 2022. Hablamos con el escritor y columnista Daniel Gascón; con Enrique García, portavoz de la OCU; y con Beatriz, madre de 3 hijos afectada por los elevados precios del gas.

Tertulia: Análisis político del día con Paloma Esteban.

Cookies: Las cookies forman parte de nuestro día a día en la red. Estamos familiarizados con el uso, sin embargo, ser conscientes de su existencia no se traduce en un conocimiento real de su alcance: el 56% de las personas reconoce que no sabe lo que ocurre cuando las acepta o las rechaza. No acabamos de usar diferentes herramientas disponibles de seguridad para controlar qué datos se guardan en nuestra cuenta o el acceso a nuestro historial. Lo comentamos con nuestra compañera Susana Moneo.

