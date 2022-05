Economía de bolsillo: precauciones a tener en cuenta si quieres cambiar de trabajo

El 75 % de los trabajadores menores de 34 años están convencidos de que cada 3 o 4 años hay que cambiar de trabajo para conseguir prosperar en el terreno laboral, según el informe realizado por Axios.

La fragilidad y lo efímero de la vida que nos ha enseñado la pandemia del covid19, el agotamiento que, a veces, nos genera el propio puesto de trabajo y evitar el estancamiento son algunas de las razones que exponen los trabajadores a la hora de cambiar de empresa y de empleo.

Cambiar de trabajo y de empresa se está convirtiendo en algo más habitual que antes. Pero ¿cómo se hace ese cambio? ¿cómo es o debe ser el proceso? El economista Fernando Trías de Bes nos da las claves en "Economía de bolsillo' de 'La Tarde' de COPE.

¿Cómo debe ser el proceso de cambio de empresa?

Si estás trabajando en una empresa determinada y quieres cambiar, ¿cómo lo haces? “Siempre hay que estar en venta, siempre hay que estar en el mercado" insiste Trías de Bes que subraya que "a nivel laboral siempre hay que estar en venta aunque no estés buscando trabajo ni echando currículums. Si te llaman de otra empresa, hay que escuchar siempre. Si no estás buscando trabajo y tras escuchar la oferta, puedes decir 'no quiero cambiar', pero es como los jugadores de fútbol, puede que te interese lo que te proponen".

En el caso de que sí estés buscando empleo, incluso estando trabajando y siendo fijo, pero quieres un cambio, y lo encuentras "en tu empresa hay que decir las causas por las que te vas por si te quisieran hacer una contraoferta", señala el economista de cabecera de 'La Tarde' que insiste en que hay que decir la verdad de por qué te quieres ir de tu empresa actual. "Siempre hay que decir las causas reales. No es momento de la revancha, se puede decir lo que está mal, pero no se trata de venir con la caballería, hay que decir las cosas, pero para que conseguir que se mejore respecto a los compañeros que se quedan porque, de lo contrario, te cierras una puerta".

Tampoco consiste en "quedar bien. Se trata de una relación profesional y hay que decir las cosas de manera profesional. Se puede decir todo lo que funciona mal de una manera muy profesional" reitera Fernado Trías de Bes.

Hay que tener muy clara la oferta y por escrito

Si decides aceptar el nuevo empleo, Trías de Bes deja claro que antes de dejar el empleo acutal hay que tener "una oferta por escrito,con firma y sello de la empresa que te ofrece trabajo".

¿Sirve un correo electrónico? "Podría valer, lo podría aceptar un juez en caso de conflicto, pero mejor tener la oferta por escrito" subraya el economista. "En ese documento deben constar todas las condiciones. Si ha sido la empresa la que te ha venido a buscar y tú en la actual empresa tienes antigüedad se puede pedir que te hagan indefinido, que te igualen las condiciones que tienes en el trabajo actual, no puedes irte a peor".

Siempre hay que guardarse las espaldas, "si tienes una antigüedad en el actual empleo y por si la empresa va mal se puede pedir, sobre todo para el tema del paro, que te mantengan la antigüedad, se puede negociar mantener ese tiempo". Trías de Bes llama la atención, especialmente, sobre el periodo de prueba, "ojo con el periodo de prueba. Lo que prima es el convenio colectivo de la empresa a la que vas. Pero si tienes antigüedad y no quieres arriesgar puedes decir que no quieres periodo de prueba".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También te interesa

¿Habría que cambiar de trabajo cada tres o cuatro años? Es la apuesta de los menores de 34 años