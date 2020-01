Foto del día: "Toda la fuerza está en la conversación, en lo que se dice, en lo que se mira"

La foto que me ha llamado la atención la publica el diario El País. Es una foto de Julio Álvarez Yagüe que está dentro de una colección titulada Geometrías. Es una imagen en blanco y negro de una escalera sencilla de un edificio de viviendas sencillo. Se ven cuatro escalones, la barandilla construida con hormigón y con un apoyo de metal que serpentea hacia lo alto. La mitad de la escalera modesta de la vivienda modesta está iluminada por un sol fuerte de mediodía. La sombra juega con los escalones. Los escalones están hechos de terrazo. Y una escalera así, con un sol así, te lleva a una casa modesta y limpia donde no sobra nada. Se sube por la escalera de terrazo y, después de atravesar un corredor en el que huele a lejía, se abre una puerta y se sienta uno en una salita que es comedor y que es casi todo en el apartamento. Las paredes blancas, los visillos que se corren con la mano blancos también. Ni un mueble de más. El suelo limpio, cuatro sillas, una mesa sobria y el sillón de leer. Toda la fuerza está en la luz, una luz sincera e infantil. Toda la fuerza está en los gestos sencillos de los que han abierto la puerta. Toda la fuerza está en las palabras, en palabras sin artificio, en palabras que cantan de verdaderas y sin adorno. Toda la fuerza está en el escucharse, toda la fuerza está en la conversación, en lo que se dice, en lo que se mira. Y el tiempo se llena de la luz, del decirse a uno mismo con historias sencillas, sin presunción, sin prisas. Toda la fuerza está al final de una modesta escalera de terrazo, en lo que sobra, en lo que no se echa de menos, en esa extraña conformidad con uno mismo que dan unas paredes desnudas y unas palabras tan sinceras como las primeras palabras que se dijeron el primer día que se usaron

