Cómo diferenciar un catarro, una gripe y ómicron: síntomas y duración

Puede que estas últimas semanas hayas notado congestión nasal, dolor de garganta, dolor muscular, cansancio, tos, alguna décima de fiebre... A priori, no has querido pensar que era coronavirus porque son síntomas también habituales cuando uno tiene un catarro o una gripe. Pero te haces el test y das positivo. O negativo. La sexta ola de la pandemia está dejando numerosos casos de positivo por la variante ómicron, pero no siempre uno se ha infectado de covid-19 si presenta algunos de los síntomas enumerados anteriormente.

Entonces, ¿cómo sabemos si nos hemos contagiado de ómicron y no es un mero catarro o gripe? En el programa "La Tarde" de COPE hemos hablado con Vicente Soriano, médico especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Internacional de La Rioja, para poder diferenciar entre los síntomas que produce ómicron, la gripe o un simple catarro. El doctor ha querido deja claro que en muchas ocasiones es "muy difícil diferenciar" entre las tres patologías porque los síntomas son comunes. Pero la clave puede estar en la agudeza de esos síntomas. "Un catarro siempre suele ser un resfriado con un poco de mocos y conjuntivitis. La gripe suele ser más bien un trancazo, con dolores articulares, dolor de garganta y dolor de cabeza importante. Mientras, hasta donde sabemos, ómicron suele ser más leve. Nos suele provocar dolor de cabeza, dolores artículares y un poco de febrícula", explica el médico.