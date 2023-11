ChatGPT cumple un año: ¿Cómo puedo aprovecharlo para mejorar mi negocio?

A la Inteligencia Artificial debemos mirarla como una aliada, algo que nos puede ayudar. No debemos tenerle miedo, pero sí respeto. Eso es lo que ha dicho a COPE Carmen Artigas, es secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artifical.

Algo que va a cambiar el modelo productivo, dice Carmen Artigas. En el caso de Chat GPT, con tan sólo un año de vida, ya cuenta con 100 millones de usuarios en todo el mundo. Se lanzó el 30 de noviembre de 2022 y ya presenta cifras millonarias... Una valoración de 90.000 millones de euros y un crecimiento más rápido que el que lograron en su día Facebook, WhatsApp o TikTok. Según los expertos de Goldman Sachs, La inteligencia artificial generativa puede elevar el PIB internacional un 7% en los próximos 10 años.

Además, pronostican que tendrá un impacto en el mercado laboral de alrededor de 300 millones de empleos. Con las cosas así, lo mejor será que pensemos en cómo nos pude ayudar a nosotros. Aunque aún está en pañales, Chat GPT es capaz de escribir un poema, de hacer un escrito formal o incluso planificarte unas vacaciones en Roma. Según los expertos de Goldman Sachs esta tecnología puede elevar el Producto Interior Bruto de todo el mundo en un 7%. Pero ¿cómo puede ser un aliado para nosotros?¿Cómo nos puede ayudar en nuestra pequeña empresa, por ejemplo?





Como siempre, en 'La Tarde' buscamos las respuestas con nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes, economista. Según nuestro profesor, para los pequeños negocios, ChatGPT, aunque parezca que no, también nos puede ser de ayuda; por ejemplo, para resolver dudas fiscales o para aumentar la captación de clientes. Sin embargo, puede que esas tareas no solamente se puedan llevar a cabo con un ordenador, si no que debamos incorporar alguna que otra tecnología por la que seguramente tendremos que pagar.

La IA posee una técnica que, para sorpresa de muchos, puede ser muy beneficiosa para nuestros negocios, y es la conocida como la investigación de mercado, basado en análisis de información en la red, en inglés se conoce como la 'desk research' ('investigación de mesa' en español) que trata de llevar a cabo la documentación sobre una temática en concreto. La premisa de que la IA acabará con millones de empleos no es tan cierta como hasta ahora nos ha hecho creer.

Según Trías de Bes, la IA va a cambiar el mundo tal y como lo conocemos pero no van a desaparecer profesiones enteras. Se trata de una reconversión industrial, una transformación en el sector servicios, las cosas van a comenzar a hacerse de otra forma, y se tendrán en cuenta otras virtudes, otras capacidades nuevas que el ser humano presente y la IA, no. Por lo tanto, una herramienta como ChatGPT no nos va a sustituir pero el trabajo más arduo sí nos lo va a ahorrar, y mientras ,nosotros, seguiremos aportando con nuestro bagaje y experiencias un punto de vista diferente al de la IA.