Carme Chaparro nos trae nuevas historias de mujeres únicas en la segunda temporada de 'Mujeres al poder'

Empresarias, camioneras, ganaderas, médicos, viticultoras, ingenieras de automoción, guardias civiles, actrices, chefs, etc. Son algunas de las 26 protagonistas de la nueva temporada del programa 'Mujeres al poder'que se estrena esta noche en Cuatro con Carme Chaparro como conductora. "Como siempre he hecho programas en directo, nunca me había visto en la televisión. Mi marido tiene preparadas las manzanillas", ha dicho la presentadora.

Mediaset estrena la nueva temporada del formato, que dará el salto al prime time de Cuatro a partir de hoy, jueves 11 de marzo. En esta ocasión, la periodista se desplaza a las ciudades donde viven las protagonistas de cada edición para contar su pasado y su presente y mostrar el camino que han recorrido hasta convertir sus sueños en realidad, en una sociedad que aún lucha por la igualdad de oportunidades. "Es un programa para todo el mundo", ha comentado Chaparro.

Entre las 26 mujeres que protagonizarán la nueva temporada del espacio se encuentran directivas como Teresa Busto, vicepresidenta de Airbus; Adriana Domínguez, presidenta de Adolfo Domínguez; y Tacha Vega, empresaria del sector Belleza; artistas y creadoras como Laura Caballero, guionista y directora de 'La que se avecina'; Susi Díaz, chef con una estrella Michelin; Pino Montesdeoca, modelo senior; y Jacinta Ortiz, una campesina de 81 años que empezó a leer y a escribir hace poco más de un año y que ya ha publicado tres libros de cuentos; y poemas y profesionales como Inma Bermúdez, única diseñadora española de Ikea. "Todas ellas me han abierto el corazón", ha dicho la presentadora.

Junto a ellas, también estarán Ana María Herrero, funcionaria de prisiones jubilada que ahora se dedica a la reinserción de presos a través de una ONG; la periodista Mayka Navarro y la doctora Ana Zapatero; Sonia Machío, camionera; Leyre Olabarría, ingeniera en SEAT; y Mayte Miras, capitana de la Guardia Civil; deportistas como Maider Unda, medallista olímpica convertida en una exitosa fabricante de quesos; e Isabel Guerrero, futbolista, son algunas de las protagonistas del programa. "Cuando vuelvo a escuchar sus historias me emociono", ha asegurado Carme Chaparro

Hoy, jueves 11 de marzo a las 22:45 de la noche no te pierdas 'Mujeres al poder' en Cuatro.