Un bombero español desarrolla una técnica pionera en prevención del suicidio: "Esto es lo primero que debemos hacer al atender un caso"

En España, poner en valor las distintas actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado es algo que se hace frecuentemente. Y es que, ya sean los bomberos, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la UME, el ejército o cualquier otro cuerpo de seguridad o emergencias, es su trabajo y vocación la de protegernos de lo que pueda venir o la de salvarnos cuando ya ha ocurrido el desastre.

Estas actuaciones las hemos visto con frecuencia desde que el pasado 29 de octubre la dana asoló varios territorios en nuestro país, especialmente Valencia. Además, en esta provincia se sigue trabajando intensamente para retomar la normalidad cuanto antes, ya que son muchas las calles, y más concretamente los garajes que siguen anegados y llenos de agua y lodo.

Pero aunque la actuación de estos cuerpos está siendo ejemplar en el caso de la dana, son muchas las que se llevan a cabo aunque no trasciendan tanto en las redes sociales y los medios de comunicación. Porque en casos como los suicidios, los bomberos juegan un papel fundamental, teniendo que entrar en lugares donde la víctima se encierra, teniendo que desplegar las escaleras de los camiones para subir a terrazas desde las que la víctima se quiere tirar, envenenamientos, atención psicológica...

El suicidio

Son alrededor de 4.000 personas al año las que mueren como consecuencia de esta práctica, incluso con un leve descenso en 2023 (último año completo) respecto a 2022, cuando las cifras, según el informe del Ministerio de Sanidad, fueron de 3952 y 4227 respectivamente. Pero aun así, sigue siendo una problemática que es importante abordar, ya que es la primera causa de muerte no natural en España.

Sergio Tubío, bombero en el Ayuntamiento de Madrid, es creador de uno de los métodos más innovadores en casos de tentativa de suicidio. Lo hace desde la escucha activa y el acompañamiento humano en los momentos más difíciles y vulnerables, y con la finalidad de dar esperanza a quienes no creían tenerla. Además, comparte este método con los demás para que así se pueda ayudar a más personas.

Sergio era bombero de “emergencias normales”, que no por ello son menos importantes. Pero según el afirma “hay algo que me hizo clic en la cabeza y eso fue cuando tuvimos que ir a rescatar a un chico de 16 años que al final no pudimos hacer nada, pero el rescate del cuerpo fue muy laborioso”, cuenta el bombero. “Me vinieron muchos miedos, tanto como padre como de bombero cuando vi que debía haber una razón muy potente como para pensar que quitarte la vida es la mejor solución”.

El protocolo

Creado por este bombero, es el IETS, que quiere decir Intervención En Tentativa Suicida. Y es que, desde este caso, Sergio se interesó por saber cual era el procedimiento para intervenir en un suicidio y dice que lo único que encontró fue el protocolo de vehículos que había que utilizar según el caso, como por ejemplo una terraza, un pozo, una asfixia... “Pero nada enfocado en la atención a la víctima”, afirma.

COPE LORCA El concejal de Emergencias y técnicos de su departamento durante la presentación del plan municipal de prevención del suicidio

“Me descargue manuales de otros organismos e incluso en otros idiomas para empezar a confeccionar un modo de actuación ante el suicidio por parte de los bomberos”, dictaba Sergio. “Una de las claves de la conducta suicida es entender que la persona no quiere morir, lo que ocurre es que no encuentra otra manera de seguir viviendo con tanto sufrimiento”, afirma.

Cuando un bombero atiende un caso de suicidio directamente con la persona, lo primero que debe hacer es quitarse el reloj, reza uno de los manuales desarrollados por el bombero. “Si tienes el reloj y lo miras alguna vez, la persona a la que atiendes tiene la percepción de que te está haciendo perder el tiempo”. Tampoco se deben usar palabras como 'tranquilízate', incluso se debe decir que se entiende que haya decidido suicidarse. “Hay que ganar tiempo y luego será atendido por los servicios sanitarios”, dice Sergio.