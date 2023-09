El BCE no da tregua y vuelve a subir los tipos de interés hasta llegar al 4,5%

La noticia del día ha sido sin duda ésta: los tipos de interés han vuelto a subir. Así lo ha anunciado la presidenta del BCE, Christine Lagarde, esta misma tarde.

Esto significa que se encadenan diez meses consecutivos de subidas, pues el BCE ha decidio priorizar la lucha contra la inflación. El analisis que hace nuestro economista y colaborador, Fernando Trías de Bes es que la subida es extremadamente exagerada y que los bolsillos de las familias no pueden adaptarse tan rapido a una alzada así de brusca.Los jóvenes hipotecados serán los más afectados, según Trías de Bes. Las subidas tan rápidas no pueden traducirse en una bajada de inflación inmediato, Fernando ha indicado que este fenómeno lleva intínsecamente una 'inercia' y esto significa que no se puede combatir con una subida tan brusca de los tipos de interés. Desde el BCE, el objetivo es la estabilidad de precios pero nuestro colaborador y economista considera que el error principal del BCE fue el tiempo; tardaron mucho en actuar y ahora están pretendiendo que el problema desaparezca rápidamente. Lorenzo Silva, escritor y colaborador de 'La Tarde' de COPE coincide con la opinión de Trías de Bes: únicamente saldrán beneficiados de esta subida los que no estén pagando una hipoteca y aquellos que sean ahorradores estrictos, el resto, sufrirá estos desequilibrios en buena medida y deberán apretarse, aún más, los cinturones