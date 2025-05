Por qué Putin evita reunirse con Zelenski y quién es Medinski, el asesor que ha enviado Rusia a Estambul

Madrid - Publicado el 15 may 2025, 22:47

En una entrevista en La Linterna Nicolás de Pedro, investigador del Instituto de Statecraft de Londres, ha analizado la cumbre entre Rusia y Ucrania planeada para este jueves en Turquía, donde el presidente Vladimir Putin no se ha presentado a la cita con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski y que se ha aplazado al viernes. De Pedro califica el gesto del líder ruso como "un plantón en toda regla" y una muestra más de que Rusia no está interesada en negociar un alto el fuego, sino en exigir la "capitulación de Ucrania".

Un mensaje claro de Rusia

Escucha el tema del día completo ¿Habrá paz tras la cumbre de estambul? El tema del día Escuchar

El investigador destaca en COPE que el desplante de Putin deja claro dos aspectos: primero, que Rusia no busca un cese de las hostilidades, y segundo, que tampoco tiene intenciones de entablar negociaciones serias. "Al menos ha servido para clarificar ese punto a ojos de quienes todavía tenían dudas", señala De Pedro. Además, critica la elección de Vladimir Medinski, asesor de Putin para asuntos culturales, como cabeza de la delegación rusa, lo que interpreta como una señal de desinterés: "Es evidente que no tiene capacidad ejecutiva ni de negociación. Solo está ahí para ocupar un lugar", afirma.

De hecho, De Pedro explica que, al no haber logrado una victoria militar contundente, Putin espera que la presión internacional, especialmente de Donald Trump, obligue a Ucrania a ceder. "Los rusos no se han impuesto en el campo de batalla, por lo que los ucranianos no van a capitular", subraya. Sin embargo, advierte de que la postura de Trump sigue siendo una incógnita. Aunque en las últimas semanas ha habido un tono más favorable hacia Ucrania desde su entorno, el investigador recordó que el expresidente estadounidense es "inescrutable".

Un conflicto estancado

Respecto al futuro de la guerra, De Pedro considera probable que Rusia se quede con Crimea y el Donbás, territorios ocupados desde 2014, pero que no avance mucho más. "Ucrania no tiene fuerza para expulsarlos, pero Rusia tampoco puede romper el frente", explicó. Destacó que, aunque los avances rusos son mínimos (medidos en decenas de metros) las bajas siguen siendo altas y su capacidad militar se está reduciendo. Por otro lado, Ucrania está incrementando su producción de drones, que podrían alcanzar los 4,5 millones este año, lo que podría equilibrar la balanza.

EFE El presidente ruso, Vladimir Putin, a su llegada a una reunión en el Kremlin

En cualquier caso, el investigador concluye que el factor determinante será si Europa puede mantener su apoyo a Ucrania en caso de que Estados Unidos decida reducirlo. "La guerra podría prolongarse durante meses, incluso años, en este punto muerto", afirma.