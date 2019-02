'Súper Pedrito', el cuento para ayudar a los niños a luchar contra el bullying

Se llama Ramón y ha sido víctima de acoso por parte de sus compañeros. A Ramón lo metían en el aseo del colegio y se orinaban en su cartera. Él, avergonzado y sin querer contárselo a nadie, intentaba limpiarla y secarla para que su madre no se diera cuenta de lo que estaba pasando. Ramón acudía a clase con miedo, siempre intentando pasar desapercibido para sus acosadores. A veces, cuando tenía ganas de ir al baño, se escondía y orinaba en los alcorques del patio, cualquier cosa para que no lo pillaran a solas en el cuarto de baño. Incluso allí, en el patio, lo acosaban, hasta que un día sus profesores se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Una historia que, con sus distintas circunstancias, se repite en muchos centros escolares.

Emilia González García es agente de la Policía Local de Murcia, maestra, psicóloga y escritora. Junto con el también agente Benjamín Celdrán ha escrito 'Súper Pedrito', un cuento para ayudar a los niños a luchar contra el bullying. La sargento Emilia ha pasado por 'La Noche de COPE' para contar que la historia de Ramón “es la del hijo de una amiga mía que un día me contó lo que le pasaba a su niño, por ser yo policía”. “Me lo contó con mucha vergüenza, tenía la sensación de que su hijo era responsable de alguna manera de lo que le estaba pasando y eso me indignó muchísimo e intenté convencerla de que aquello no tenía nada que ver con cómo es su hijo”, cuenta esta agente. “La única solución es dar a conocer estas historias para luchar contra el bullying”, añade.

'Súper Pedrito' es un cuento, “pero indudablemente lo que queríamos es que fuera un instrumento para utilizar en colegios, me gustaría que el libro fuera utilizado por los propios profesores”, como cuenta la propia autora.