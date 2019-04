La soledad no deseada, la enfermedad de las grandes ciudades

Muchas veces necesitamos estar solos para evadirnos del mundo, relajarnos, despejarnos, descansar… pero, la soledad no siempre es elegida y, cuando no es así, puede llegar a ser muy dura.

En España hay casi cinco millones de personas que viven solas, esto es el 25% de los hogares. La soledad se ha instalado en uno de cada cuatro hogares, y muchas de ellas son personas mayores de 65 años. Muchas veces es la muerte de la pareja, los amigos cercanos, o la lejanía de los hijos los que abocan a esta situación. Macu Gortazar Ibañez de la Cadiniere, nuestra psicóloga, explica que la soledad, al fin y al cabo, es otra emoción más que puede estar asociada a sentimientos de rabia, tristeza o incluso a veces bienestar. La sensación de soledad puede venir por la falta de acompañamiento, pero incluso estando rodeados de gente podemos sentirnos solos debido a la ausencia de entendimiento por parte de los demás.

La persona que vive sola, a veces acaba abandonando su aspecto, su higiene, incluso, la alimentación, de ahí que el riesgo de mortalidad aumente. En grandes ciudades como Madrid se empezó en enero de 2018 a poner remedio a través de un programa llamado “Soledad no deseada”. Ya está en el barrio de Almenara (Tetuán) y Trafalgar (Chamberí). Sandra Candelas, coordinadora técnica del proyecto de la soledad no deseada, nos explica que la soledad no deseada no es exclusiva de personas mayores. El estrés provocado por los horarios implantados por vivir en una gran ciudad, situaciones de desempleo, la crisis económica... son algunas de las causas de este sentimiento.

Este programa se sustenta gracias a voluntarios como Nacho Sangüesa, un vecino del barrio de Trafalgar. Lo más importante que están haciendo son los grupos de portales, que pretenden identificar situaciones de soledad y combatirlas. Comercios como farmacias también son piezas fundamentales para localizar a personas que están inmersas en esta situación.

La soledad no deseada se extiende en occidente como una epidemia. Se prevé que para 2030 será un problema grave de primer orden. Macu Gortazar explica que las claves para combatir esta soledad es en primer lugar identificarla y pedir ayuda a familiares, amigos o incluso a proyectos como el de “Soledad no deseada” de nuestros invitados.