El Síndrome del nido vacío: emociones encontradas cuando nuestros hijos vuelan de casa

Los hijos son una gran fuente de satisfacción y también de preocupación y, cuando se marchan de casa, los padres pueden sufrir lo que se conoce como ‘síndrome del nido vacío’. Este síndrome consiste en distintas emociones como la tristeza, deshazón, preocupación, que sufren los padres cuando sus hijos se van de casa.

Los niños crecen, se vuelven más independientes y se emancipan y la relación padres e hijos cambia. Así lo ha afirmado Carmen Armenteros, viuda desde hace 18 años y con dos de sus tres hijos viviendo en el extranjero: " la relación ha cambiado absolutamente. Ya no son tus niños pequeños, no sabes lo que comen, si entran o no de casa. Son adultos con problemas de adultos."

Y son precisamente esos problemas de adultos los que generan más preocupaciones a los padres. Con la crisis económica los hijos se indepedizan cada más tarde y cuando lo hacen los pensamientos de los padres pasan a ser preocupaciones sobre su vida laborar, su economía o sus amores. La psicóloga Macu Górtazar Ibáñez de la Cadiniere, comentába en el programa 'La Noche' que se ha encontrado "con padres que tienen mucho miedo cuando los hijos se van" y que " a día de hoy, lo que los estudios indican es que las madres lo manifiestan más, no quiere decir que los padres lo sufran menos".

También comentaba que en el momento en el que los hijos, por la crisis económica, se independizan tarde (con 30, 40 años) los padres pueden llegar a sentir un pequeño "sentimiento de culpa por sentirse bien porque su hijo se haya ido".

Acababa mandando un mensaje a todas esas personas que sufren este síndrome indicando que son emociones normales pero que, si estos sentimientos perduran, lo recomendable es hablar con un profesional.