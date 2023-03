La receta del bollo preñao más saludable: la clave está en el extra que supone utilizar un tipo de pan

Es una receta típica de Asturias, que seguramente si habéis visitado estas tierras tuvisteis la oportunidad de probar. Y es que en esta comunidad no se celebra una espicha si en la mesa no se sirve sidra y bollitos preñaos de chorizo. De muchos tamaños, en plan bocado o bien tamaño bocadillo, los bollos preñaos se elaboran también de Cabrales y otros ingredientes, pero sin duda los protagonistas son casi siempre los preparados con chorizo tierno asturiano. En 'La Noche de COPE' optamos por una receta más sana.

A un bollo preñao nunca se le dice que no. Este manjar tiene una historia muy antigua y va más allá de Asturias. Nacen en las lareiras de muchos molinos, con la harina de maíz que caía fuera de la piedra de moler, aprovechándola con un trozo de tocino de la matanza para no tirar nada. Los bollos preñados aún se preparan en muchas zonas en Galicia, en el Barco de Valdeorras se hacen en la época de la matanza. En el norte de Portugal los hacen muy parecidos a los asturianos y los llaman 'caminha'.

??‍?? La receta "imposible" de una oyente de @herreraencope que Alberto Herrera está deseando probar: dulce y salado



??Magdalenas con leche condensada y anchoas... Los fósforos nos cuentan sus 'guarrindongadas' favoritas ?? @losfosfonautashttps://t.co/tYqzUqYeaF — COPE (@COPE) March 3, 2023

En la zona central de Asturias, el lunes siguiente a las ferias de verano se hornea como homenaje a los paisanos de más edad, el lunes de los viellos. Ese día es típico comer el bollo preñado bien empapado de la grasa que el chorizo fresco suelta en el pan. En la fiesta de práu, en el martes de campo en Oviedo, en las fiestas de Les Comadres de Pola de Siero y en las fiestas del bollu de Avilés y Arriondas también son habituales. Aunque María Marín te desvela en 'La Noche de COPE' una receta diferente basada en esta elaboración para cualquier día y muy rápida de hacer.

Así se hace

"No sería tan rápida la cosa si tenemos que ponernos a hacer pan, pero hoy en día podemos optar por panes integrales, mucho mejor, así le damos ya un extra de salubridad a nuestra receta. Luego ya podemos rellenarlo de lo que queramos. Hablo de panecillos, los típicos que son cuadraditos un poco gorditos, porque la gracia de esta receta es que vamos a quitarle la parte de arriba, un poquito de migas y lo vamos a rellenar al gusto", explica la persona detrás de la cuenta 'Cenas para Peques' en Instagram.

Teniendo en cuenta que vamos a meterlo en el horno y que vamos a meterle un huevo, que se hace rápido, "vamos a buscar un relleno que también se haga con cierta rapidez", explica la cocinera: "Esas verduras que no se van a quedar muy duras, como puede ser, por ejemplo, un tomate natural cortado en daditos. Se me ocurren también las espinacas. Si no te van las espinacas, pues podrías poner, por ejemplo, pimiento, que es una verdura que si quisiéramos podríamos tomarla cruda".

La propuesta de María Marín es "pimiento amarillo, espinacas, la base con un poquito de queso mozzarella, que le viene genial fenomenal y se derrite, y luego lo coronamos con un huevo". "Como siempre hay que controlar un poquito. Cada horno es un mundo, ya lo sabéis, pero calcular entre 180 y 200 grados", remarca para una elaboración a la que "con 10 minutillos nos debe bastar".