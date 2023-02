¿Habéis escuchado alguna vez la expresión “Del cerdo, hasta los andares”? Como todos los dichos, no puede esconder más verdad… En España, del cerdo ibérico se come todo, empezando por el jamón, famoso en el mundo entero. Por si no lo sabías, este animal ha sido durante años el sustento de innumerables familias en España. Por este motivo la matanza anual se ha terminado convirtiendo en un ritual, un festejo familiar donde todos se juntaban para obtener la carne que daría de comer durante meses a una familia entera, todos trabajando unidos. Hoy en 'Poniendo las Calles' se ha hablado de esta realidad porque en los últimos años las matanzas han descendido más de un 90%.

Han podido comprobar en primera persona cómo se hacen las morcillas, los chorizos, incluso la Taranga¿Sabes qué es?

Todos los secretos en el audio.

En 'Poniendo las Calles'nos gusta estar pegados a la actualidad, pero siempre con optimismo y pensando en los Ponedores. Por eso cada madrugada nos esforzamos en traer a los protagonistas de los hechos que son relevantes para nuestra audiencia, para que podáis conocer de primera mano el panorama cultural, social y de entretenimiento en España. Pero hay más.



De la mano de El Pulpoconocemos también apasionantes historias de vida. Gente como tú que se convierten en noticia por su solidaridad o por sus ganas de superación. Personas que nos inspiran y nos dan esperanza. Cada día, de lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, te vamos a estar acompañando. ¡Somos ponedores!