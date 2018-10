Rafa Sanchís, el incansable luchador contra el plástico

A Rafael Sanchís, como le conoce casi todo el mundo, siempre le ha gustado la aventura. Eso de salir de casa con lo puesto y ver qué le deparan sus viajes. Un chico normal, al que subido en su kayak o montado en su bicicleta, le gusta conocer nuevos lugares, acercarse a la naturaleza, y vivir experiencias diferentes. Sin embargo, no hace mucho, en el que iba a ser otro día de kayak por Ibiza, cerca de la conocida como Cala Saladeta, su vida cambió. Después de aquello, en su cabeza no paraban de resonar las siguientes palabras: “Todo acaba en el mar, todo acaba en el mar…”. Rafa tenía que hacer algo.

Fue durante este viaje por Ibiza cuando conoció a Moritz. Un hombre de 50 años que llevaba toda la vida yendo a la Cala Saladeta, quien le contó que nunca la había visto tan sumamente sucia. Moritz fue quien pronunció esa frase de “Todo acaba en el mar”, que se grabó a fuego en la mente de Rafa. Fue entonces cuando Rafa decidió que cogería su bicicleta para recorrer España demostrando que, aunque no lo creamos, España está llena de basura, en un proyecto llamado ‘Miss Pachamama’.

Rafa, de 27 años, empezó esta ruta el 14 de julio en Valencia, y ahora está en Sevilla, después de hacer más de 3.200 kilómetros. Ha pasado por Teruel, Zaragoza, Pamplona, toda la Cornisa Cantábrica para bajar hacia el sur y ‘costear’ por el Mediterráneo hasta volver a Valencia. Todo para que la gente tome conciencia del consumo desmesurado de los plásticos.

“Siempre me ha gustado el medio ambiente, he estado en grupos de ‘scouts’ y practico kayak. Así que siempre he estado concienciado, pero con los años también te planteas cosas que antes no”, explicaba Rafa Sanchís.

“Quiero dejar claro que hay la misma cantidad de basura en todas las cantidades de España. Igual en el norte que en el sur”, comentaba Sanchís.

Rafa Sanchís se mueve por España en su bicicleta, durmiendo en tienda de campaña y quedándose a dormir donde puede. Pero la labor de Rafa no sería posible sin las redes sociales. Forma parte de una nueva generación que se mueve en las redes y que “sirven para crear conciencia”.

Finalmente, Rafa Sanchís afirmaba en La Noche de COPE que ya le “llegan vídeos de gente que, motivada por su proyecto, han empezado a recoger plásticos”. Rafa Sanchís ya puede decir que su trabajo está dando buenos frutos.