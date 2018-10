¿Quieres saber a qué distancia podrías lanzar tu móvil?

Son las seis y cincuenta y nueve minutos de la mañana, apenas quedan sesenta segundos para que te pegues un nuevo madrugón. Aún no lo sabes, pero te vas a levantar de mal humor... de muy mal humor... es lunes, está lloviendo y hace poco que acabaron las vacaciones... Decía que no lo sabías pero... AHORA SÍ... son las siete, suena la alarma del móvil y eres incapaz de lenvantarte. Pospones el reloj, pero no funciona. No se calla y eso te enfada... Hasta que ya no aguantas más y lanzas el móvil lejos de ti para no escucharlo. Y lo consigues.Ya no suena.

Si esto te ha pasado, a lo mejor deberías apuntarte a la competición de lanzamiento de teléfonos móviles, que se celebra en Velilla de San Antonio, Madrid, y que ya va por su cuarta edición.

Un concurso que organiza la tienda de electrónica Móvil Factory, que el año pasado consiguió reunir a casi 450 participantes de todas las edades, y que este año espera superar el número de concursantes y su actual récord: 63 metros y medio.

Los teléfonos, que facilita la organización, no llegan a pesar ni siquiera los 200 gramos, pero no es tan fácil mandarlos lejos... porque si alguien se atreve a lanzar cogiendo carrerilla, cogiendo impulso, queda automáticamente eliminado.

Los teléfonos aterrizan en el césped artificial del campo de fútbol de Velilla de San Antonio, donde las distancias se toman con un sistema que impide que haya algún fallo en la medición.

El evento busca nuevo campeón. El récord mundial lo tiene un británico en la competición mundial celebrada en Finlandia, con 103 metros. ¿Lo superará este año algún español?

Habrá que esperar para verlo, de momento lo que sabemos es que la competición se celebrará el próximo seis de octubre a las cinco de la tarde en el polideportivo municipal de Velilla de San Antonio, Madrid. Puede inscribirse gratuitamente todo el que quiera en la página web de Móvil Factory, que es www.compravelilla.com