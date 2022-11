¿Se puede comer el tallo del brócoli? Cuatro sencillas recetas para aprovechar al máximo esta verdura

El mundo evoluciona e innova a medida que pasan los años y la cocina no se queda atrás. En concreto, en esta ocasión hablamos del brócoli y de recetas originales para cocinarlo. Este alimento es una fuente de energía, vitaminas, rico en fibra y saciante, por eso está dentro de muchas recetas, pero la gran mayoría desechan su tallo. Pues bien, en 'La Noche' de COPE, de la mano de nuestra cocinera, María Marín, de 'Cena para peques', te contamos no una, sino cuatro recetas para que no volvamos a tirar el tallo de brócoli a la basura.

En estos tiempos en los que ya no sabemos cómo ahorrar un euro más para que el dinero de más de sí, nos metemos de lleno en la cocina de aprovechamiento. En nuestro espacio de cocina tiramos de imaginación, y, de la mano de nuestra experta, buscamos nuevas formas de cocinar el tallo del brócoli, para aprovechar el alimento al máximo y evitar tirar comida a la basura.

Cuatro recetas para sacar el máximo partido al brócoli

En primer lugar, debemos tener en cuenta que el tallo contiene casi las mismas propiedades que los ramilletes, por lo que se puede comer igualmente. Marín nos propone cuatro recetas para aprovecharlo. Eso sí, debes quitar primero la parte exterior del tallo, como si fuera la 'piel' del mismo, ya que es más dura y más difícil de consumir.





La primera receta sería hacer un carpaccio laminando el tallo del brócoli crudo, sin cocer y bien aliñado. Por otro lado, se puede trocear y añadirlo como un ingrediente más en nuestro puré de verduras. Además, funciona como espesante. La tercera opción, que es la que mejor funciona en casa de nuestra experta, es preparar unas tortitas. Para ello rallamos el tarro, le añadimos un huevo, queso al gusto, ajo en polvo y sal, y lo hacemos todo a la plancha. Por último, podemos recurrir a la airfryer y preparar en ella unos bastones de brócoli. Para ello, tan solo debemos cortar el tallo en tiras y echarle un poco de aceite.