Por qué Víctor Manuel y Ana Belén son una pareja en peligro de extinción: "Cuando es provisional..."

Hace un par de días preguntábamos en La Noche de COPE cómo te gustaría que te recordaran. "Lo que nadie podrá decir es que hice una putada a alguien. Soy como mi padre: lo que me piden, trato de hacerlo. Esa ha sido mi vida siempre y por eso tengo gente que me quiere". Así es como Víctor Manuel respondió este viernes en el programa tras presentar su último trabajo: 'La vida en canciones'.

Desde el 25 de noviembre ya está a la venta la retrospectiva del afamado cantante español más completa jamás editada de su obra. Con motivo de su 75 aniversario, algunos discos emblemáticos de su carrera han sido reeditados en vinilo, pero ahora Víctor Manuel presenta sus grandes éxitos y aquellas "caras B" como "Aquí Hay" o "Saber de Ti" que el asturiano "quiere mucho" aunque sabe "que no existen".

Podría parecer que este disco fuera un adiós: "No sé si hay Víctor Manuel para rato. Ya hace años que me preguntan si ya lo dejo. Yo soy de la opinión de quien te retira es el público". En 'La Noche de COPE' deja claro que "es sanador subir al escenario" y, por ello, disfruta "tanto" que no se le "pasa por la cabeza dejarlo".

Las colaboraciones

Si hay algo de nuevo en este recopilatorio son los artistas con los que comparte varias canciones que le han acompañado. Son hasta 17 las colaboraciones con artistas como Amaral, Andrés Suárez, Dani Martín, Iván Ferreiro, Jorge Drexler, Rozalén, Santi Balmes (Love of Lesbian) y Sidonie, pero hay una que le sorprendió especialmente.

He tenido muchos sueños hechos realidad: cantar con Tony Bennett, Serrat, Sabina, Robbie Williams… Para mí, es un regalo con el que no contaba acompañar a Víctor Manuel en una canción que llevo escuchando desde que era un niño. pic.twitter.com/jsMnm2mkWX — Dani Martín (@_danielmartin_) November 25, 2022

La madre apareció por primera vez en 'Qué Te Puedo Dar', el álbum que Víctor Manuel sacó en 1988. En ese instante el asturiano certificó un estilo sin igual y que miraba a todo lo que rodeaba su existencia. En este recopilatorio se une a la voz de un cantante del que explica en 'La Noche de COPE' que le sorprendió en la colaboración "por lo alejados que estamos musicalmente". Dani Martín le da una nueva tonalidad a esta canción.

La relación con Ana Belén

Si hay una canción por antonomasia en la vida de Víctor Manuel es esa colaboración con su mujer, Ana Belén, en La Puerta de Alcalá. Es la misma de la que dice que "es imposible no pasar por delante de ella y no tararear la canción". También deja una anécdota curiosa en 'La Noche de COPE: "De hecho, mi nieto la señalaba y decía: mira, la casa de los abuelos".





El cine les unió y la música les hizo inseparables. "No sé por qué te quiero", cantaba Ana Belén, y nos cuesta creer que lo hiciera pensando en él. Víctor Manuel quiso responder a esto y compartió que se les considere una pareja en peligro de extinción: "Yo siempre digo que seguimos juntos porque es provisional lo nuestro, medio en broma y medio en serio. Cuando es provisional, tienes que cuidarlo como si fuera la primera vez. Además, hay un absoluto respeto a la vida del otro, una autonomía en sus decisiones y su trabajo… Somos dos iguales que elegimos cada día estar al lado de esta persona y eso requiere unos cuidados".