Víctor Manuel se despacha a gusto en La Sexta contra Iglesias: "Era un estorbo y demasiado bocazas"

El compositor Víctor Manuel ha sido uno de los invitados estrella de este domingo en el programa de La Sexta, 'Liarla Pardo', donde ha analizado junto a Cristina Pardo toda la actualidad que está marcando la crónica política en nuestro país.

Uno de los hechos más llamativos de las últimas semanas ha sido la salida de Pablo Iglesias de la vida política, después de la debacle electoral del pasado 4 de mayo en las elecciones de la Comunidad de Madrid.

Iglesias irrumpía en la campaña madrileña anunciado su salida del Gobierno de coalición para concurrir a los comicios autonómicos como candidato de Unidas Podemos y con el objetivo de frenar el imparable ascenso de Isabel Díaz Ayuso en las encuestas.

En este sentido, Iglesias se separaba de Sánchez dejando su responsabilidad política e ideológica dentro del Consejo de Ministros en manos de Yolanda Díaz, su sucesora en la candidatura de la formación morada para las próximas elecciones generales.









En este sentido, el histórico líder de Unidas Podemos desembarcaba en Madrid para intentar hacer frente a Isabel Díaz Ayuso, que había disuelto las cortes semanas antes por miedo a que Ciudadanos presentase una moción de censura similar a la que sus homólogos presentaron horas antes en la Región de Murcia.

Tras una campaña marcada por la crispación política, Isabel Díaz Ayuso consiguió una victoria aplastante al sumar 65 diputados y al quedarse solo a cuatro de la mayoría absoluta. En el otro lado, Iglesias comparecía en la sede de Podemos en Barrio Nuevo para dimitir de todos sus cargos políticos y desaparecer del tablero. Es así que desde aquel entonces solo se ha podido ver una imagen de Iglesias con el look totalmente distinto.

Sobre Iglesias y su papel en la política ha sido preguntado, por Cristina Pardo, Víctor Manuel, que no ha dudado en sincerarse sobre qué le parecía Pablo Iglesias en sus responsabilidades políticas, siempre analizadas y comentadas por la opinión pública.

En este sentido, el reconocido compositor no se ha mordido la lengua y ha explicado que su papel en las instituciones no era bueno, y ha explicado que se siente más identificado con la figura de Yolanda Díaz. "Él se ha dado cuenta a tiempo de que era un estorbo. A mí se me volvía un personaje incómodo, es demasiado bocazas. Yolanda Díaz me reconforta más y me identifico más políticamente con ella".

Desde el primer momento en el que anunció que dejaba su silla en el Consejo de Ministros, Iglesias depositó toda su confianza en Yolanda Díaz, que incluso los primeros días sonó con mucha fuerza para ocuparse del liderazgo de Unidas Podemos.

Pero las bases del partido le impedían poder presentarse, ya que no cumplía los años suficientes de afiliación para poder optar a la victoria en el siguiente Consejo Ciudadano de Unidas Podemos. En este sentido, Podemos decidió que Yolanda Díaz llevase la bandera de las políticas de la formación morada en el Gobierno, siendo la próxima candidata a la Presidencia del Gobierno. Mientras que el partido es dirigido por Ione Belarra.