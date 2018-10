Pedro García Aguado: Padres, hijos y redes sociales

En esta ocasión nos explica cómo usar las nuevas tecnologías para interactuar con nuestros hijos. Así como los perfiles de padres en función del uso que hagan de éstas.

García Aguado ha explicado que “el espacio de las redes sociales y las tecnologías han ocupado el lugar del tiempo libre sin hacer nada”. “Ese nostálgico tiempo en el que nos aburríamos”, decía Aguado. Y es que también es necesario saber gestionar el aburrimiento.

Algo que también ha explicado García Aguado es que “en la forma que tienen los padres de relacionarse con sus hijos también podemos distinguir los padres desconectados o padres ‘followers”, entre otros.

Por ejemplo, el padre desenchufado es aquel al que no le interesan las nuevas tecnologías. Esto podría provocar que nuestros hijos se metan en problemas en la Red y ni siquiera nos demos cuenta.

Otro caso es el de los padres ‘followers’, “aquellos padres pesados, que saben de nuevas tecnologías y agobian a sus hijos. Siempre dan me gusta a todas las publicaciones y eso hace que sus hijos sientan que no tienen su espacio”, explicaba García Aguado. Esto podría hacer que se abran nuevas cuentas, con otros nombres, para que no les podamos seguir. Así, nos perdemos mucha información de nuestros hijos.

Por otra parte, los padres éticos son aquellos que apuestan por una educación empática y conciliadora. Padres que siempre están atentos a las nuevas redes sociales y van cambiando según la moda.

Estos padres saben que sus hijos usan las redes, cómo las usan y les explican cómo pueden o deben utilizarlas.

Asimismo, también está el perfil de padre interesado, aquél que reconoce que está por debajo de sus hijos en cuanto a conocimientos en estas redes sociales para que se sientan un poco superiores, y se refuercen