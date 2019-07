El padre Ángel: un mensaje de amor y esperanza

El padre Ángel ha tenido cuatro maestros de vida. Vicente Ferrer, que siempre hablaba de la providencia de Dios, la madre Teresa de Calcuta, de quien aprendió la caridad, Pedro Casaldáliga, religioso, escritor y poeta español, que ha permanecido gran parte de su vida en Brasil, y con quien ha mantenido largas conversaciones sobre la esperanza y por último, el Papa Francisco, con la que más ha hablando de Fe.

"Un mundo mejor es posible” es su nuevo manual para construir un mundo mejor. Con él se corrobora, que hace más quien quiere, que quien puede. Porque él de la nada hace un milagro constante… Su primer capítulo se llama “Yo confieso” y en él confiesa que tiene el corazón roto, muy desgastado por haber amado mucho, y por ser testigo de lo que hacen las guerras como la de Irak, los Tsunamis, los terremotos…”El mundo de hoy es mucho mejor de lo que era antes. Sigue habiendo hambruna pero ha disminuido. La sociedad es cada vez más solidaria” declara.

También rememoró sus comienzos "los niños decían que querían ser de mayores futbolistas, médicos.... Yo tenía claro que quería ser cura” confiesa. El padre Ángel es muy conocido por sus actos. Gran parte de ellos los realiza en la iglesia de San Antón, abierta las 24 horas para acoger a quien lo necesita, personas sin techo, se ofrecen desayunos; otros los encontramos en los restaurantes Robin Hood, dos en Madrid y otro en Toledo. “En la iglesia no existe la palabra imposible. Existe la palabra milagros. No podemos dejar que los sintecho pierdan su dignidad, también son personas”. “Necesitamos líderes a quien seguir, más que a imitar. Líderes que te emocionen y convenzan de que un mundo mejor es posible, queriendo a la gente y escuchándola. Y para eso no hace falta muchas cosas” concluye el padre Ángel.