'No te olvides de mí': ¿Qué fue de Michael J. Fox, el protagonista de 'Regreso al futuro'?

*uestra colaboradora Laura Garkas nos ha hecho viajar en el tiempo. Pero viajar en el tiempo de verdad, no de mentira. Para ello hemos necesitado un chaleco rojo, un DeLoreany un compañero muy fiel, llamado Doc. Porque Laura nos ha repasado las mejores curiosidades de “Regreso al futuro” y por supuesto, del protagonista: Marty Mcfly.

¿Quién no ha soñado alguna vez con viajar en el tiempo? Subirse a un DeLorean e ir más allá de lo imaginable: conocer a tus antepasados, a tu “yo” del futuro o cualquier época que desees. Parece un sueño, pero tienes que tener mucho cuidado porque cualquier cambio en la historia, por muy pequeño que sea, puede acarrear graves consecuencias.

Y esas son las consecuencias a las que se enfrentan Doc y Marty Mcflydurante nada menos que tres películas. Películas que nacieron por la idea del guionista al ver el anuario de su padre y pensar, si hubiese sido amigo suyo siendo él adolescente. Y así, sin más, comenzaría a dar forma a “Regreso al futuro”. La trilogía que se convertiría en uno de los mayores referentes, en cuanto al género de viajes en el tiempo. Y su guion, en el mejor modelo de guion perfecto en las escuelas de cine.

Y eso que al principio, no tenían intención de hacer las secuelas. El director, Robert Zemeckis, decidió hacer un desenlace abierto en la primera película como parte de una broma final. Lo que no se imaginaba es que gracias a esa idea, acabaría hilando de forma ingeniosa las tres películas.

Lo que muchos no saben es que el protagonista, Michael J Fox, casi no es Marty McFly. Ya que casi terminan la película con otro actor. Estuvieron grabando durante más de seis semanas con ​Eric Stolt​z. Un actor que al parecer era algo oscuro, intenso y muy exigente. Se consideraba un actor de método y obligaba a todo el equipo a llamarle siempre Marty McFly. También se permitía el lujo de llegar tarde, poner pegas a todo y enfrentarse a sus compañeros.

Uno de los momentos más controvertidos fue durante la escena de la cafetería, en la que Marty se enfrentaba a Biff, el antagonista de la película. Al parecer Eric Stoltz se metía tanto en el papel que casi le rompe la clavícula a su compañero. Y a pesar de que este se lo advirtió en varias ocasiones, Stoltz seguía pegándole con la misma intensidad. Más tarde, el intérprete de Biff confesó que se vengaría de él cuando rodasen la pelea en el aparcamiento. Pero justo cuando iban a grabarlo, despidieron a Stoltz y el actor jamás pudo cumplir su venganza.

Lo bueno es que encontraron al perfecto Marty McFly, el gran Michael J. Fox. Y al final Stoltz, sí que pudo salir en la película. Aunque solo fue su puño, ya que la pelea con Biff, resultó ser tan realista que el plano del puñetazo se lo quedaron. Por otro lado, el pobre Michael J. Fox, tuvo que hacer un esfuerzo, ya que por aquel entonces se encontraba grabando diariamente la serie “Enredos de Familia”. Así que por la mañana grababa la serie durante ocho horas y nada más terminar, conducía hasta el rodaje de “Regreso al Futuro” y grababa de seis de la tarde hasta las seis de la mañana. Por eso la mayoría de las escenas de “Regreso al Futuro” son de noche. Y las que no lo eran, se grababan los fines de semana. Durante todo este tiempo, el actor dormía de dos a cuatro horas diarias, pero sin duda, mereció la pena.

Algo también a destacar del gran Marty McFly, es que aprendió a tocar la guitarra en tiempo récord y que su icónico papel fue considerado un mal ejemplo para los niños. Por lo que se vio obligado a hacer anuncios de televisión, donde advertía a los más pequeños que era peligroso imitarle, ya que nunca hay que buscar pelea y que jamás deben patinar colgados a los coches.

Pero si hablamos de peligros, lo peor fue lo que le ocurrió al actor en una escena de “Regreso al Futuro III”. Resulta que cuando Marty McFly es ahorcado, el intérprete intentó actuar con una cuerda alrededor del cuello, mientras se mantenía de pie en una caja, pero no resultó muy realista. Así que comprometido con su papel, Michael J. Fox decidió arriesgarse y saltar al vacío sin ninguna protección. Y como era lógico, no tuvo un buen final y perdió el conocimiento durante casi un minuto. Pero se recuperó pronto y la escena quedó perfecta.

Todo el mundo sabe quién es Marty McFly, pero pocos conocen al actor que hay detrás del personaje. Michael J. Fox permanecerá siempre en nuestras memorias, como el eterno adolescente con mirada traviesa y corazón heroico. Sin embargo, han pasado los años y el joven viajero acaba de cumplir 59 años, el 9 de junio y confiesa seguir al pie del cañón.

A pesar de su innegable talento, los comienzos de Michael J. Fox no fueron nada fáciles. Justo antes de que empezase en el mundillo de Hollywood, tuvo que pedir dinero prestado a sus familiares para poder pagar el alquiler. Y no solo eso, llegó un momento en el que también tuvo que vender sus muebles, libros y hasta su colchón para poder comer.

Pero la serie “Enredos de Familia” llegó en el momento perfecto. Rápidamente saltó a la fama interpretando a Álex. Fue su primer gran éxito, ganó trespremiosEmmyy un Globo de Oro, entre muchas otras nominaciones. Lo que hizo que el director de “Regreso al Futuro”, se fijara en él.

Ya con 29 años, Michael J. Fox sufría un miedo incontrolable por su carrera. Acababa de finalizar la trilogía de “Regreso al Futuro”, al igual que su querida serie de “Enredos de Familia” Y sus papeles de adultos estaban fracasando de manera desmesurada. Sabía que ya no podía encarnar a personajes adolescentes porque sus rasgos juveniles se estaban marchitando. Y no podía evitar pensar que sería uno de esos actores a los que se les recuerda por un solo éxito. Pero el peor escenario llegó cuando una mañana se despertó con un peculiar temblor en el dedo.

No le dio la mayor importancia, hasta que el doctor le dio el diagnóstico. Con tan solo 29 años, Michael J. Fox tenía Parkinson. Una enfermedad neurodegenerativa que afecta a la capacidad de movimiento, que provoca muchos temblores y rigidez muscular. También causa alteraciones en la escritura, el habla, la pérdida de la expresión facial y trastornos que afectan al equilibrio.

Una enfermedad que afecta a un 10% de los menores de 30 años. Y ahí estaba Michael J. Fox, con una vida llena de éxitos y un talento aún por explotar. El médico le aseguró que le quedarían tan solo diez años más en la actuación. Su vida se derrumbaba y se aferró al alcohol. Pero pronto se dio cuenta de que le daba más miedo que la gente sintiera lástima por él que el propio dolor de la enfermedad. Así que decidió ponerse en marcha.

Estuvo en rehabilitación y se recuperó completamente. Actualmente, lleva una vida sana, practica meditación y creó una fundación bajo su nombre para tratar de encontrar una cura al Parkinson. Lleva recaudados más de 650 millones de dólares y es el segundo mayor donante a nivel mundial para investigaciones. Por ello, en el 2010 recibió un doctorado honorífico en medicina del Instituto Karolinska y una distinción en leyes de la Universidad de Columbia Británica. Cada año organiza una gala para recaudar fondos. Y se da el gusto de terminar el evento tocando la guitarra, como si se tratase de Marty Mcfly.

Asegura que desde que le diagnosticaron Parkinson se ha preocupado en realizar papeles que le importan, de visibilizar la enfermedad y de ser todo un referente de superación. Sigue actuando y haciendo reír a la gente con teleseries de culto como “Boston Legal”,“Rescue Me” o “The Good Wife”. Y hasta tuvo su propia teleserie: “El show de Michael J. Fox”. Donde contaba las aventuras de un padre que no sabe rendirse y lucha contra el Parkinson.

Con un chaleco rojo y un Delorean, Michael J. Fox pasó a la historia del cine por ser el mejor viajero del tiempo. Su picardía, talento y heroicidad ha marcado a muchas generaciones, pero sin duda su implicación, optimismo y valentía contra la enfermedad del Parkinson, ha hecho que sea todo un referente humano.