No te olvides de mí: "Agatha Christie y sus mayores secretos"

En este nuevo episodio de “No te olvides de mí”, Laura Garkas ha venido para hacer un tributo especial a la reina del crimen, también considerada la escritora más exitosa de todos los tiempos. Su nombre es sinónimo de misterio, enigma y éxito. Y su vida, al igual que sus novelas, fue tan emocionante como misteriosa. ¿Ya sabes quién es? Os traemos las mejores curiosidades de la insuperable escritora, Agatha Christie.

¿Quién no ha leído una novela de misterio de Agatha Christie, no ha asistido a alguna representación teatral de sus obras o no ha visto alguna película basada en sus libros? La escritora y dramaturga británica, Agatha Christie, falleció hace justo 44 eneros y aún sigue siendo todo un referente cultural. Todas sus novelas han alcanzado un éxito mundial. La mayoría, gracias al famoso detective Poirot y a la investigadora Miss Marple.

Agatha Christie tuvo una infancia poco común. Sus padres decidieron educarla en casa y Agatha para no sentirse sola, creaba personajes e historias. Así desarrolló desde joven su faceta más creativa y autodidacta. También comenzó a interesarse por el esoterismo, lo oculto y los misterios gracias a su madre. Quien aseguraba tener poderes psíquicos, al ver cosas imperceptibles para nuestros sentidos.

Sus conocimientos sobre venenos, accidentes o muertes también los amplió gracias a su profesión. Fue enfermera durante la primera Guerra Mundial y con sus labores, pudo crear historias mucho más verídicas.

Siempre decía que su mayor inspiración eran las tragedias que le ocurrían. Y sin ninguna duda, su momento de mayor creatividad, fue cuando su madre falleció. Su marido, lejos de apoyarla, aprovechó para confesarle que se marchaba de casa porque estaba enamorado de otra mujer.

Ante todas esas noticias, Agatha Christie desapareció durante once días. Se había encontrado su coche aparcado en una cuneta con sus pertenencias personales, pero no había ningún rastro de ella. ¿La habían secuestrado? ¿Había huido? La respuesta no dejó indiferente a nadie y a día de hoy, sigue siendo uno de los grandes enigmas de la escritora. Si quieres conocer su historia y sus mayores curiosidades, no te pierdas el programa completo.