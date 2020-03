Merche, una feminista total, de cara al 8M: "todo somos iguales, hagamos lo que nos de la gana"

Han pasado 18 años desde que esta cantante lanzara su primer disco, por lo tanto, se podría decir que ya ha cumplido su mayoría de edad en la música. En todos estos años, lleva nueve discos bajo el brazo. El noveno acaba de nacer como quien dice y ya se ha colocado número uno de iTunes. Ella se declara feminista y es amante del carpe diem, de aprovechar y vivir el momento, y quizás por eso este nuevo trabajo reciba el nombre de “Es Ahora”. Su autora es Mercedes Trujillo Callealta, más conocida como Merche.

Con muchas ganas de comenzar su gira, que dará comienzo el 7 de marzo en Madrid, la cantante gaditana ha sabido compaginar su carrera profesional con la personal. Lleva siete años de relación con Arturo Requejo, exconcursante de Gran Hermano 11, y es madre de una niña llamada Amika, de 9 años. La pequeña adora Cádiz y pasar tiempo son su abuela y, precisamente, "Vente pa' Cai" es una canción dedicada a su tierra. Escuchando sus canciones Merche se ha dado cuenta de que se siente identificada con muchas de sus letras, a pesar de que en un principio las escribiera como historias ajenas a ella: "siempre he dicho que para mí componer era mi idioma pero la verdad es que ahora estoy empezando a pensar que hay sentimientos ahí guardados que igual no me nace contarlos pero pero si me nace cantarlos".

El primer sencillo que lanzó la cantante de este nuevo trabajo se llama “Lo Que Me Da La Gana” y va cargado de un respeto de igualdad, de tolerancia y de respeto, valores con los que ella se siente muy identificada: "todos somos iguales, hagamos lo que nos dé la gana como dice la canción. Siempre respetando al del frente, con esa premisa básica del respeto"