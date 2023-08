Los síntomas que confirman que sufres SIBO, el problema de salud 'de moda' en las redes: "Cada vez hay más"

En el último año, muchas personas afirman tener SIBO, lo que se conoce como sobre crecimiento bacteriano intestinal, solo por mostrar el vientre hinchado, o en algunos casos por test de autodiagnóstico poco fiables. La doctora Sari Arponen explicó en 'Herrera en COPE' posibles tratamientos para este problema de salud, pero en 'La Noche de COPE' se centran en los síntomas que lo confirman. Belén Fontán, especialista en nutrición y dietética del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo, es la encargada de poner luz sobre este asunto que le plantea Carlos Márquez.

¿A qué se debe el incremento de quejas a nuestro alrededor relacionadas con las malas digestiones, con los gases, con el malestar o la sensación de pesadez? No es una enfermedad nueva, pero sí que ha venido en aumento en los últimos años. La especialista ha celebrado la exposición que ha tenido el tema del SIBO en las redes sociales, ya que ha puesto en conocimiento y en alerta a muchas personas que quizás podrían padecer este problema sin siquiera saberlo. Aunque también alerta en 'La Noche de COPE' de que hay cierta desinformación y alarma social.

El SIBO se trata de un aumento anormal de toda la población bacteriana en el intestino delgado, en particular de los tipos de bacterias que no se encuentran comúnmente en esa parte del tubo digestivo. Es por lo que no se puede hablar de enfermedad en sí, sino una consecuencia secundaria de una patología primaria, por ejemplo la celiaquía o la enfermedad de Crohn. Es por lo que no solo se presenta hinchazón abdominal, sino con otros síntomas como los que expone Belén Fontán en 'La Noche de COPE' con Carlos Márquez.

Los síntomas que indican que sufres el SIBO

Para diagnosticar de forma certera el SIBO habría que realizar un análisis del líquido del intestino delgado a través de una endoscopia, una prueba que no es accesible sin prescripción médica. La otra opción, más sencilla, es la medición del hidrógeno a través del conocido como test del aliento. En cualquier caso, debes saber que, según expertos, nueve de cada 100 personas que se autodiagnostican con ello lo sufren. Si cumples más síntomas, además del vientre hinchado que te explica Belén Fontán, la solución pasa por acudir a un especialista médico.

En 'Herrera en COPE' también conocieron el caso de María Segarra. Esta joven padece de SIBO y usa sus plataformas digitales para dar visibilidad y normalizar esta enfermedad. "Yo me encontraba mal desde que me levantaba hasta que me acostaba", aseguró. El choque de bacterias que se produce hace que algunos alimentos se fermenten, lo que puede ocasionar dolores, náuseas, pérdida de peso, estreñimiento o diarrea, problemas menstruales, dolores de cabeza e incluso problemas en la piel, entre otros de los síntomas que expone la especialista en nutrición y dietética.

