Los síntomas que podrían indicar que tienes SIBO: la clave está en cómo empiezas a padecerlos

Si después de cada bocado te encuentras mal, si sientes hinchazón, gases, pesadez o mala digestión... Ojito, porque podrías estar padeciendo de SIBO, el nombre viene de sus siglas en inglés “small intestine bacterial overgrowth”, y en español se trata del sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. La doctora,Sari Arponen, experta en microbiota, ha explicado en 'Herrera en COPE' en qué consiste exactamente la enfermedad y los síntomas más comunes. Presta atención al audio:

No es una enfermedad nueva, pero sí que ha venido en aumento en los últimos años. La doctora ha celebrado la exposición que ha tenido el tema del SIBO en las redes sociales, ya que ha puesto en conocimiento y en alerta a muchas personas que quizás podrían padecer esta enfermedad sin siquiera saberlo.

"La microbiota no es muy conocida por parte de todos los profesionales"

La doctora ha señalado en 'Herrera en COPE' que el problema más frecuente es que "muchas veces se trata solo con antibióticos como si fuera una bacteria, pero no se encuentra la causa". Comentaba que es una consecuencia de otras enfermedades, por ejemplo, el SIBO puede ser desencadenada por endometriosis o celiaquía, por alguna falla en el páncreas o por alguna enfermedad periodental.

Es una enfermedad difícil de diagnosticar porque en muchos hospitales no tienen la prueba disponible, y además, muchos de los profesionales y médicos de cabecera no conocen en profundidad la microbiota, y Sari Arponen ha explicado que es frecuente que los profesionales intenten diagnosticar a los pacientes en el síndrome del intestino irritable.

El caso de María Segarra, en 'Herrera en COPE'

"Yo notaba que esto que le pasaba a mi cuerpo no era normal".

María Segarra es una joven que padece de SIBO y usa sus plataformas digitales para dar visibilidad y normalizar esta enfermedad. "Yo me encontraba mal desde que me levantaba hasta que me acostaba", aseguraba María en 'Herrera en COPE'. Síntomas que la obligaron a buscar ayuda médica.

Ha explicado que el SIBO fue una consecuencia de una bacteria que tuvo en el estómago y tuvo que pasar por muchos exámenes y distintas pruebas hasta llegar a un diagnóstico correcto.

Actualmente, lleva ya dos años en tratamiento y los síntomas han mejorado. Y añadió: "Hay ciertos alimentos que no puedo tomar... y sí que es verdad que me ha pasado que por trabajo, he viajado y hay veces que tengo que llevarme mi propia comida en la maleta".

Los síntomas más comunes

El SIBO ocurre cuando en el intestino hay un exceso de más bacterias malas que buenas, este choque de bacterias hace que algunos alimentos se fermenten lo que puede ocasionar dolores, náuseas, pérdida de peso, estreñimiento o diarrea, problemas menstruales, dolores de cabeza, problemas en la piel, gases, hinchazón, entre otros.

¿Existe una cura?

No te alarmes. Este desequilibrio de la microbiota se puede controlar y tiene muy buenos resultados, pero hay que tener en cuenta las causas. Sari Arponen ha puesto en valor que "se puede tratar, y muy bien, pero si no se busca y se trata la causa de manera específica, el SIBO puede volver. Si se trata la causa que ha podido ser el desencadenante puede ser satisfactorio", peroademás es fundamental tomar medidas e intentar mejorar el estilo de vida, cambiar alimentación, descansar, realizar ejercicio físico, contrarrestar el estrés.

Y nada de dejar de comer o hacer dietas locas porque los síntomas podrían empeorar. Ya lo decía Arponen: "que nadie haga dietas restrictivas por su cuenta porque esto es peligroso, con profesionales adecuados se puede tratar y cuidar".

Escucha la sección completa de 'Herrera en COPE' con la doctora Sari Arponen y María Segarra, una joven en tratamiento por SIBO. ¡Dale al play!

