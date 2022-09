Los restos de la Armada Invencible en Irlanda

La Armada de Felipe II de 1588, llamada Invencible por los ingleses, zarpó de Lisboa con la intención de recoger a 30.000 soldados españoles en Flandes (Países Bajos españoles) y luego invadir las islas británicas. La escuadra inglesa esperaba, se produjeron combates durante nueve días, las esperadas tropas no estaban y a la llegada de un fuerte tmeporal, se decidió regresar a España.

Defensores y detractores de la ''leyenda negra'' española tienen este episodio muy presente. Es de sobra conocido, aunque sea por la famosa frase de: ''Yo no envié a mis tropas a luchar con los elementos'' que se dice, dijo Felipe II. En verdad esa frase pertenece a una comedia de Juan Pérez de Montalbán, discípulo de Lope de Vega. La dijo Felipe II, sí, el personaje de aquella obra. Lo cual no quita que el auténtico rey no aceptase resignado el resultado.

Ni los españoles consiguieron abordar los barcos ingleses, ni los ingleses romper las defensas de la armada de Felipe II. El temporal empujó a las naves hacia el norte, no tuvieorn más remedio que rodear las islas británicas y volver como pudieron a los puertos de Santander, Laredo, Coruña, Gijón, etc. En total perecieron 35 de las 130 naves que se estima que zarparon de Lisboa. 3 de estos barcos se hundieron frente a Grange: la Lavia, Santa María de Visión y la Juliana. Murieron 1.100 hombres, otros huyeron, como Francisco de Cuéllar.

Sabiendo que estaban allí, en los años 80's algunos buceadores locales los buscaron, pero la primera excavación oficial se realiza en 1985. A partir de ahí se han recuperado materiales como doce cañones, algunos de hasta una tonelada de peso. Del resto de los barcos, como indica Fionnabar Moore, arqueólogo subacuático, ''se ha deshecho a lo largo de los siglos''.

Desde 2011 la pequeña localidad irlandesa de Grange acoge un festival para conmemorar el hundimiento. Allí se dan cita cada septiembre curiosos, apasionados de la historia y cada vez más españoles. Pedro Chinchilla es autor de la página armadainvencible.es y está detrás del éxito de esa presencia de españoles.