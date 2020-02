Las terribles consecuencias de la extorsión en redes sociales

Las nuevas tecnologías nos permiten compartir información de manera instantánea por redes sociales, ya sea con nuestros contactos o, incluso, públicamente. De manera que ese contenido lo puede consumir cualquiera, y volver a compartirlo, y ese mensaje puede entrar en una espiral infinita. A eso es a lo que llamamos “viralidad”, lo que pasa es que hay quien hace esto con maldad, para humillar a alguien o para chantajear.

Pasa todos los días y ahora lo vas a comprobar. Nadie está a salvo de algo así. Tampoco caras conocidas, como la del exentrenador del Málaga Club de Fútbol, Víctor Sánchez del Amo. Hace algo más de un mes se difundió un vídeo sexual de este hombre. Él denunció una extorsión, que alguien le estaba pidiendo dinero a cambio para borrar las imágenes de Internet, como has escuchado en ese sonido. A las pocas horas, el 11 de enero, el técnico fue destituido de sus funciones en el club malacitano. Se quedó en el paro por culpa de ese vídeo.

Elvira Sastre es escritora y traductora literaria. Quizá hayas leído alguno de sus libros: 'Baluarte', 'Ya nadie baila', 'Aquella orilla nuestra'... Hace unos días en Twitter puso un hilo en el que contaba que hace unos años tenía una pareja sexual con la que llegó a grabarse manteniendo relaciones.

Hola a todos. Lo que tengo que contaros hoy ni es bueno ni es literario. Ni son buenas noticias ni nuevos proyectos. No es algo bonito. Me lo he pensado mucho, pero creo que la mejor opción es compartirlo con todos, a pesar del daño que me hace.

Abro hilo.