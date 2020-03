'Las coroneveras': Verónica Zumalacárregui nos cuenta cómo son los frigoríficos de los españoles en cuarentena

Si a ti, ya de por sí te cuesta en estos días encontrar lo que necesitas en el súper, no porque no haya, sino porque a lo mejor tarda más de lo habitual en reponerse, imagínate a los celíacos, veganos, vegetarianos...En su caso es el más difícil todavía, pero te quiero demostrar que no es imposible mantener la nevera llena en tiempo de cuarentena si formas parte de uno de estos grupos o incluso otros. Seguro que conoces a Verónica Zumalacárregui. Es periodista gastronómica, y durante estos tiempos de confinamiento está haciendo lo que mejor sabe. Meterse en la cocina de otros, y en concreto en sus neveras.

De lunes a viernes a las 18:45 de la tarde, Verónica hace un directo en su Instagram, @vero_zuma, conectando con gente que le enseña en vivo con qué han llenado sus frigoríficos durante esta cuarentena. Hablamos de todo tipo de perfiles: familias numerosas, celíacos o veganos como Miguel. Miguel lleva confinado en casa desde el jueves y la única vez que ha salido al supermercado en toda la semana no ha tenido problema para comprar uno de sus platos favoritos, tofu.

Para que te hagas una idea, digamos que Verónica te “cotillea” tu nevera y si estás a miles de kilómetros, no te preocupes, porque no es ningún problema. También conecta contigo. Es el caso de estos tres mochileros españoles que les ha pillado el coronavirus en Perú. ¿Y tú? ¿Te atreverías a que Verónica te cotille el frigorífico? ¿Crees que pasarías su filtro y aprobarías? Te digo ya que es exigente y si no me crees escúchala.

'La Noche' de COPE es un programa que mira la actualidad de cada día con ojos curiosos e inquietos, y en el que el tema principal de cada día, aquel del que todo el mundo habla, se ve desde un punto de vista distinto. Presentado de martes a viernes por Beatriz Pérez Otín de 1.30 a 4.00 de la madrugada

Además, 'La Noche' de COPE te ofrece cada martes los mejores consejos y asesoramiento familiar y educativo con Tania García, directora de “Edurespeta”, la primera escuela internacional dirigida a las familias que quieren educar con respeto.

Los miércoles es el momento de ponernos las pilas en la cocina. Con la periodista María Marín, instagramer de “Cena para peques”, aprendemos a cocinar platos sencillos, nutritivos y ricos. Si sus hijos adoran el brócoli, nosotros ahora también gracias a sus recetas. Repasamos Historia con el catedrático José Luis Corral, que nos cuenta siempre cuál es el camino que hemos recorrido hasta hoy y qué le debemos a nuestro pasado. Y por último, Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, nuestra psicóloga, nos ayuda a conocernos mejor. Con ella abordamos temas relacionados con el bienestar emocional.

Los jueves es el día de no olvidar. Con Laura Garkas y 'No te olvides de mí', repasamos de manera divertida acontecimientos y personajes históricos de la humanidad. Además, el corresponsal de COPE en Estados Unidos, Juan Fierro, nos acerca la otra actualidad americana. Por último, siempre tenemos una de “Tirios y Troyanos”. Las noticias tecnológicas que mantienen despiertos a los 'búhos' - la comunidad de oyentes de 'La Noche'- que las trae el editor de Wwwhatsnew y administrador de sinoloveo.com, Juan Diego Polo.

Para cerrar la semana, el crítico de cine del Grupo COPE, Jerónimo José Martín repasa los estrenos de cada semana en cartelera. El meteorólogo de eltiempo.es Mario Picazo te da el pronóstico para el fin de semana. Y, por último, con Miguel Palazón descubrimos que no siempre el ser humano es el ser más inteligente sobre la faz de la Tierra. Las noticias más inverosímiles con mucho humor en 'Esta gente también vota'.

En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

