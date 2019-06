El insomnio, un trastorno que afecta a 6 de cada 10 españoles

Según una encuesta del Centro de Investigación sobre Fitoterapia 6 de cada 10 adultos tienen problemas para dormir. Ese trabajo de investigación también refleja que el 70% considera que no duerme bien y hay una tendencia a dormir 6 horas o menos, cuando lo recomendado son 8. Además en las estaciones de primavera y verano se duerme peor.

Los españoles abusamos de ansiolíticos para poder dormir. Un 11% reconoce haber consumido hipnosedantes para descansar, algo nada recomendado por los especialitas.

Una mala noche eventual es un fastidio, pero si es algo puntual se puede sobrellevar. Sin embargo, sufrir insomnio de manera continuada es tener un trastorno que causa varios problemas.

Jorge Jiménez tiene 29 y durante 6 años sufrió muchas épocas de insomnio. Todo empezó en un trabajo en el que tenía turno de noche, al cambiar su horario laboral sus noches de insomnio comenzaron y no solo le afectaron cuando trataba de dormir, si no también en el resto del día, porque lo pasaba entero pensando si consiguiría o no pegar ojo.

Jorge ya ha superado esa época, sus estudios en psicología le han enseñado mucho sobre este trastorno y ahora enseña todo lo que sabe al respecto en su canal de youtube "Mind Jorge", en esta plataforma ha descubierto que muchas personas sufren lo mismo que sufrió él.

El Doctor Alex Ferré, especialista del sueño, indica que este problema no es exclusivo de los adultos, afecta en todas las franjas de edad y se puede producir por muchos motivos. Cuando se tiene este trastorno se trata de solucionar comunmente tomando pastillas, pero eso no un método efectivo a largo plazo. Primero hay que encontrar la causa que está provocando que se duerma mal y desde ahí localizar la solución pertinente. Indica que lo ideal es marcarse una horas de sueño para acostumbrar al cuerpo a un mismo horario hasta que lo haga de forma automática y tener en cuenta que no toda la gente necesita la misma cantidad de horas para dormir.