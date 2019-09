La inseguridad de Barcelona contada desde las mismas calles de El Raval en 'La Noche' de COPE

Llevamos muchas semanas hablando del aumento de la delincuencia en la ciudad condal. Este verano ha sido especialmente sangriento y negro en lo que a homicidios se refiere. De los 15 asesinatos que ha habido en la capital catalana en lo que llevamos de 2019, 12 se han producido en los tres últimos meses. ¿A qué se debe esto? ¿Es Barcelona realmente insegura y peligrosa? ¿Para quién? ¿Mujeres, personas mayores, turistas...? Este miércoles mismo el ministro de Interior Grande Marlaska comparecía en el Congreso para hablar de inseguridad en Barcelona, y no dudó en echar la culpa al PP por no haber invertido en los años anteriores.

En ‘La Noche’ de COPE nos vamos hasta las calles de uno de los distritos más conflictivos: el del Raval. Un periodista de esta casa, David Triadó ha estado todo el día hablando con decenas de personas: comerciantes, vecinos. "Durante todo el día, no he encontrado a nadie en Barcelona que no tenga una historia negativa relacionada con la delincuencia; ya sea propia o de su círculo cercano", así resumía Triadó su jornada por El Raval.

Asimismo, David Triadó exponía los consejos que le han dado consejos y vecinos, entre los que estaban "no exponer objetos de valor". Por otra parte, Triadó también contaba que "muchos vecinos me han revelado que han visto violaciones e incluso apuñalamientos".

Durante todo este verano hemos hablado del aumento de la criminalidad en Barcelona. La sensación de inseguridad que vive la ciudad condal se veía reflejada en el incremento de homicidios: 15 hasta el mes de agosto. Para que te hagas una idea, en todo 2018 se registraron 10 muertes violentas. Pero hay más cifras que reflejan que esa percepción de inseguridad es real. Los datos son fríos y dicen que en los primeros seis meses de este año la capital catalana ha sufrido casi 100.000 delitos. Es un 8,2% más que en el mismo periodo de 2018, según los datos del Ministerio del Interior.