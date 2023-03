El ingenioso truco de un oyente para cobrar una lotería premiada tirada en la calle: "Allí estará la suerte"

No es una situación habitual, pero ¿qué harías si te encontraras un décimo de lotería en la calle? ¿Y si lo compruebas y está premiado? ¿Te lo quedarías o intentarías encontrar a su dueño para devolverlo? Semejante dilema no es fácil de resolver, pero hay quien se ha visto en esa situación y en 'La Noche de COPE' te ponemos en esa tesitura. Carlos Márquez ha planteado esta cuestión a Beatriz Pérez Otín y a todos los 'búhos' para encontrar alguna respuesta curiosa entre los oyentes del programa que no defraudan por su ingenio.

El hecho de que una persona se encuentre un décimo de lotería es una situación que se ha presentado en numerosas ocasiones, y la verdad es que, aunque parezca que se trata de un verdadero golpe de suerte, en realidad no lo es, ya que no se puede recibir nada a cambio. Lo recomendable en esta situación es entregarlo al propietario en caso de conocerlo, y si no es así, buscar todas las alternativas posibles para localizarlo. De no encontrar al propietario, entregarlo a las autoridades es el siguiente paso para que estos se hagan cargo de la situación.

Cobrar un décimo de lotería que no corresponde al nombre de la persona no es posible y se considera un delito. De hecho, ya existen antecedentes de personas que han sido obligadas por las autoridades a devolver el décimo o, en caso de haberlo cobrado, devolver el importe del premio, los gastos judiciales y los intereses generados durante el tiempo de entrega. Además, la ley dicta que la persona que se encuentre un décimo de lotería y lo devuelva deberá recibir una bonificación del 10% del valor del premio.

En caso de ser el afectado por la pérdida de un décimo de lotería, lo recomendable es esperar un cierto tiempo para asegurarse si alguien lo entrega a las autoridades y proceder a cobrarse y acreditarlo al dueño real. Y, en caso de que no se encuentre, no podrá cobrarse por muchas pruebas que comprueben que sí pertenece a la persona real. De encontrarlo, lo más recomendable por especialistas en materia legal es, al instante de comprar el décimo, realizar una fotografía al mismo para que se pueda tener el número de fracción o serie para demostrar la propiedad.

De forma general, reclamar un premio de un décimo de lotería tiene un tiempo máximo de dos años para el propietario. Después de este lapso establecido, cualquier persona que acuda puede reclamar el premio, pero este será entregado después de cumplir con cada una de las políticas previamente establecidas por la empresa. A pesar de todo esto, en 'La Noche de COPE' los oyentes son muy ingeniosos y exponen ideas como la de Luque, que confía en poder crear una 'cadena de suerte' para poder adjudicárselo.