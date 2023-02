La influencer que se olvida del Párkinson y de que tiene 91 años en Instagram: "Estoy más viva que nunca"

Influencers. Es sin duda la profesión de moda y hasta se ha convertido en una de las opciones preferidas de los niños cuando se les pregunta qué quieren ser cuando sean mayores. Parece un mundo reservado para las nuevas generaciones, ya que la gente joven suele acaparar las redes sociales donde estos creadores difunden su contenido. Sin embargo, hay una mujer dispuesta a romper con todos los esquemas. Ella es Sara Blanco, una vecina de Marbella, nacida en Valladolid, que se ha hecho un hueco en el complicado mundo de los influencers a sus 91 años.

Lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram 'Sara is in the kitchen', Sara está en la cocina, donde cuenta con casi 200.000 seguidores. Una cifra que envidiarían otros creadores de contenido más jóvenes. A través de esta red social, muestra su modo de vida, comparte sus reflexiones y hasta nos ha deleitado con varias recetas. Todo con una personalidad muy alegre y un estilo juvenil, que hasta se tiñe el pelo de rosa o azul. Una vitalidad contagiosa y de admirar, sobre todo teniendo en cuenta que Sara padece Parkinson.

Una enfermedad con la que lleva conviviendo desde hace ya 30 años, pero que, como has oído, nunca la ha detenido y la muestra con orgullo y sin tapujos en su perfil. Siempre con actitud positiva y una sonrisa en los labios. Sin duda, todo un ejemplo a seguir. Y para contarnos un poco más de su vida y de su aventura como influencer, ha pasado por 'La Noche de COPE' para conocer su historia: "Ya llevamos con esto casi tres años. Estaba triste viendo a las personas mayores yendo 'caminito de Belén' y pensando 'me va a tocar a mí', pero estoy más viva que nunca".

No tiene "haters"

Pasó la pandemia en Los Ángeles con su hija y "una gran amiga sugirió la idea". "Yo sigo la pauta, me presto a todo porque no tengo miedo. Lo paso muy bien porque lo hicimos para divertirnos, pero ha resultado algo más y divierte a mucha gente. Me emociona que mucha gente me diga las cosas que me dicen", explica Sara Blanco. Ella no tiene 'haters': "Desde el otro lado del charco, como desde aquí, todos me tratan bien; puedo dar gracias del tratamiento que recibo".

"La edad van sumando, pero yo no los cuento. Yo no me he jubilado, yo sigo y no me entero de que el tiempo pasa. Mi mente está en los proyectos, no en pensar si se me ha pasado el arroz. Soy mayor, no soy vieja", sentencia Sara Blanco. No es su única ocupación esta cuenta de Instagram. Quiere hacer "un libro con todas mis recetas" y "un par de cosas que tenemos en mente". "Yo me levanto por la mañana y ya estoy pensando en lo que hay que hacer, me olvido de que estoy enferma", asegura.

Sara Blanco tiene siete hijos "y todos están encantados". "Me caigo y me tambaleo. Anteayer me hice un raspón en la espalda, pero nos levantamos y a seguir. Soy la misma de hace diez años o 15. Mi voz tras la pandemia se ha quedado un poco débil, pero yo sigo", revela.