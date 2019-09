Este es el riesgo extremo que corres por tomar el sol en las cabinas de bronceado

¿Cuánto tiempo has tenido que estar al sol este verano para ponerte moreno? Lucir bronceado no es tarea fácil y requiere de paciencia bajo el sol. Una paciencia que muchas personas no tienen, por falta de tiempo, por falta de sol o por falta de ganas.

Por suerte o por desgracia, hay otros caminos para lucir moreno. Compara los 4 días que has tenido que estar en la playa bajo el sol para coger algo de color, con los 30 minutos que dura una sesión de bronceado artificial, de rayos UVA. Compara lo que te cuesta llegar a la playa (transporte, tiempo, distancia en algunos casos) con los 15€ por sesión de bronceado en cabina. ¿Suena apetecible verdad?

Sin embargo detrás de este precio aparentemente bajo y asequible que te asegura un tono de piel tostado, se esconde un alto riesgo de desarrollar melanoma y cáncer de piel. Ya en 2009 la Organización Mundial de la Salud alertó sobre el riesgo de las máquinas de rayos UVA. Sin embargo, diez años después, España no tiene una normativa actualizada sobre estas máquinas.

Sebastián del Busto, es médico especialista en medicina preventiva y salud pública de la Asociación Española contra el Cáncer y ha estado en 'La Noche de COPE' para explicar los graves riesgos a los que nos exponemos con el bronceado artificial.