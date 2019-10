La emotiva historia de superación de un MENA que ha conseguido acceder a la universidad

Según el registro oficial del Ministerio del Interior en España hay más de 12.300 Mena (menores no acompañados) en nuestro país. Una cifra que se ha duplicado desde el año 2017. Muchos de ellos llegan en busca de prosperar, de encontrar una vida mejor y una oportunidad que su país no les da por situaciones de pobreza, de guerra o de dictaduras.

Uno de esos menores es Outhman Beda. Con solo 16 años recorrió más 760 Kilómetros en los bajos de un autobús. Más de siete horas de trayecto de Tánger (su ciudad natal), a Fuengirola en busca de su sueño: poder estudiar. Al llegar a nuestro país fue detenido y ahora, ocho años después, con la ayuda de la ONG “Málaga Acoge” y tras aprobar la selectividad acaba de empezar la carrera de Educación social en la Universidad de Jaén.

Su historia

En 2011, el marroquí Outhman Beda, que tenía 16 años, salió en Fuengirola (Málaga) con una sonrisa de oreja a oreja de los bajos de un autobús que había partido siete horas atrás de la ciudad marroquí de Tánger. Actualmente, está a un paso de convertirse en universitario.

Han pasado ocho años en los que Beda, según explica en una entrevista con Efe, ha conseguido superarse y conocerse a sí mismo para tener claro lo que quiere para sí, después de llegar a España como Menor Extranjero No Acompañado (MENA) porque creía que no iba a tener un buen futuro en Marruecos.

"Perdí la esperanza en mi país con varios problemas en mi casa, en la sociedad donde vivía y en mi barrio. No llevaba un estilo de vida muy bueno. Me preocupé muchísimo por mi futuro y tomé la decisión migratoria: cruzar la frontera y venir aquí. Era un niño rebelde, no sabía lo que hacía, iba a un sitio que desconocía", relata.

Dejó atrás a su familia y, tras seis meses intentando montarse en los bajos de un autobús que fuese a Europa -"Tuve suerte: hay gente que está años", asegura-, logró colarse en uno, en el que pasó las siguientes siete horas y del que salió bañado en grasa.

"Bajé en Fuengirola porque ya no podía aguantarme más, aunque hay personas que aguantan hasta Barcelona o Madrid. Yo dije: 'Antes que terminar muerto, porque puede que me caiga o lo que sea, ya estoy aquí'", rememora Outhman Beda.

Nada más se bajó en la provincia de Málaga, fue detenido y trasladado al centro de para menores extranjeros en Torremolinos y de ahí, tras una pelea, a un centro de internamiento en Jaén.

Allí aprendió el idioma, estudió primero de Bachillerato y, sobre todo, hizo un curso de mediación que le cambió la vida: "Me encantó conocer a gente dedicándose al mundo social. Empezamos a dar charlas por centros de protección y de reforma. Me di cuenta de que ahí estaba mi vocación, me prestaban más atención y a mí me llenaba hacerlo".

Salió con 21 años del centro y decidió probar suerte en Málaga, donde pasó varios días en la calle, un mes en un residencia para personas sin hogar -"no es un buen sitio para alguien que está bien", dice- y logró acceder a un subsidio para quedarse en una habitación de alquiler durante un año.

"Me puse en contacto con Málaga Acoge y fue un apoyo enorme. Fue idea de ellos continuar el Bachillerato", indica Beda, que ha superado la Selectividad y se convertirá en el primer universitario que ha sido tutelado por esta asociación en cuanto sepa si le aceptan en el grado de Educación Social en Málaga, Granada o Jaén.

Tras todo lo que ha pasado, visualiza qué quiere hacer en el futuro: "Me gustaría trabajar con menores infractores. La formación es muy importante, pero si además tienes la experiencia vivida personal, llegas a los chavales y te hacen más caso. Puedes guiarlos, como un hermano mayor".

Outhman, que ha pasado una odisea de mena a universitario, cree que "antes de juzgar, hay que conocer" y defiende "dar una oportunidad" a los menores inmigrantes: "Necesitamos jóvenes. Hay que invertir en los que vienen, formarles, ayudarles si tienen problemas de integración. En un futuro, van a ser otros ciudadanos que apoyen al país".