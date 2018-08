David Jiménez: "Me sentía más seguro en Afganistán que en las intrigas de los despachos de la política"

En 'La Noche' de COPE Roberto Pablo entrevista a David Jiménez, quien ha sido director de 'El Mundo' y corresponsal de guerra en países como Siria.

"Siempre digo que me sentía más seguro cuando estaba en Tora Bora en Afganistán que en las intrigas de los despachos de la política, sobretodo en un país tan intenso y tan crispado como España, donde todo se toma muy a lo grande y hay tensión, con las dos Españas peleándose. Si intentas estar en el medio y no eres de nadie descubres que los dos creen que eres su enemigo", relata David Jiménez.

"Yo creo que estar en medio no quiere decir no mojarse, no tener ideas claras. A veces se confunde. Yo lo que creo es en la independencia de criterio, en tomar partido o tener unos principios que van más allá de las líneas ideológicas", destaca.

"Yo tenía el mejor trabajo del mundo. Ser corresponsal en una región como Asia donde viajaba por 25 países y los jefes estaban a miles de kilómetros, decidía qué historias hacía y viviendo aventuras increíbles, conociendo a gente fascinante. Un día entrevistaba al Dalái Lama, otro día estaba en Afganistán y al día siguiente me iba a una isla del Pacífico a hacer un reportaje", afirma.