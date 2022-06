¿Cuáles son los mejores tiestos para poner en nuestro jardín? Una experta en jardinería resuelve esta duda

Las plantas cada vez tienen más asiduos y además es un vicio, empiezas con una y acabas con tu casa como si fuera la jungla. El tema es que, como objeto de decoración que se han convertido, no solo la planta cobra protagonismo, sino también el tiesto.

Pero hay muchos tipos y no solamente nos tenemos que dejar llevar por la estética. En esta ocasión con Belén Luengo, nuestra jardinera de cabecera en 'La Noche' de COPE, conocemos más detalles de este objetivo de cuidado y además de decoración. "Personalmente, mis favoritos son los de plástico, que aunque no suene muy ecológico, realmente pueden durarte tantos años que al final compensa, además son ligeros y resistentes y encuentras infinidad de modelos. Cierto es que no dejan transpirar la tierra, lo suyo es hacerle agujeros debajo para que no se encharque el sustrato. También en verano se calientan mucho, pero siempre puedes poner uno dentro de otro sin que se toquen las paredes".

Además, Belén Luengo ha explicado que existen muchas otras posibilidades en el mercado: "Los de barro y cerámica de toda la vida, son mucho más naturales, transpiran, pero a su vez son pesados y más frágiles. Ahora se llevan mucho los de madera, que quedan muy chulos, pero su mayor problema es el mantenimiento, en general se van estropeando y pudriendo, salvo que les barnices. Luego están los de hormigón, muy resistentes, que están muy de moda también, pero son tan pesados que solo los recomiendo para lugares donde no pretendas cambiarlos de sitios. También tenemos de latón o metal, pero normalmente suelen acabar oxidados y entonces pierde el encanto".

Lo vintage se lleva mucho, pero también el mercado se ha llenado de modernidades en cuanto a tiestos se refiere: "Podemos hablar de los básicos que guardan el agua, o hidro jardineras. Que son más bien para vacaciones, aunque, si te quieres olvidar del riego, pues también puedes usarlos a diario, o quizás para tiestos que tengas ubicados en sitios complicados de regar. Eso sí, suelen ser mucho más caros. Se trata de dos tiestos, uno donde echas el agua y encima otro, ambos están unidos con hilo o tubos que hacen que la planta vaya absorbiendo el agua poco a poco. Eso sí, para cactus y suculentas olvídate".

También nos ha explicado que la tecnología ha llegado a estos objetos: "Dentro de la tecnología también tenemos tiestos, los hay con sensores solares, de nivel de fertilizante, temperatura y humedad y te notifican al móvil. Luego lo que tenemos es directamente un monitor que ponemos en la tierra y nos hace lo mismo manteniendo el tiesto de toda la vida. Y seguro que has oído hablar de esos huertos para plantas aromáticas y hierbas que se mantienen solos siguiendo el sistema del cultivo hidropónico, donde junto con las semillas y el agua utilizan una solución especial que ayuda al crecimiento de la planta, en vez de tierra, unido a la iluminación led que llevan".

Cualquier tiesto simple y triste lo podemos pintar, por ejemplo. Las pinturas acrílicas aguantan muy bien incluso en la intemperie, pero siempre puedes elegir otras más profesionales. Podemos forrar los tiestos con cuerdas, lanas, conchas, botones. Pero no únicamente decorar, también puedes hacerlos enteros usando botes o palés.