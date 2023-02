Cómo hacer rollitos de primavera sin freírlos en aceite: la clave está en la pasta filo que utilizarás

No sé si eres muy fan de las empanadillas, briouats árabes o rollitos de primavera. Lo que tienen en común es que son como caramelos, que envuelven una explosión de sabores: carne, pescado, verduras... En el caso de las empanadillas, lo envuelve la masa de hojaldre y en el caso de los rollitos o los briouats, la pasta filo y... ¡Qué difícil es que no te queden grasientos y poco crujientes! ¿Verdad? Si no lo haces bien, se "empapapuza" y no resulta tan rico. Pues bien, en 'La Noche de COPE', en nuestro espacio de cocina… ¡Tenemos receta y solución!

Como todas las semanas, pasa por el programa María Marín, 'Cenas para Peques' en Instagram. En esta ocasión, nos presentó una receta de rollitos de primavera caseros, con pasta filo y lo mejor, crujientes y sin exceso de aceite. María Marín es periodista, cocinera y madre de cuatro hijos. Desde hace años nos cuida desde sus perfiles de las redes sociales para que aprendamos recetas fáciles y saludables y también las trae a 'La Noche de COPE'. Pero antes de nada tenemos que entender por qué son especialmente saludables.

"Se puede hacer sin tanto aceite. Lo principal es que es una fuente de verdura, aunque se puede rellenar de lo que quieras. Partimos de hacer verduras en juliana. Vamos a utilizar col, que es una verdura que nos cuesta comer. Propongo también puerros, champiñones, brócoli... En cualquier caso, lo pondremos con poco aceite en una sartén para dejarlo pochando todo. Para darle ese sabor asiático podemos poner salsa de soja y algunas especias como el comino, cardamomo... Pero si no quieres complicarte la vida con el ajo en polvo y el orégano también queda bien", explica.

La pasta filo

Hay dificultad a la hora de encontrar este ingrediente. "Hay supermercados que la tienen y otros que no", explica María Marín. La característica de esta pasta "es que es muy fina y quebradiza", por eso la cocinera te da un tip para que no tengas problemas con la masa: "Cuando la sacas de la nevera y abres el paquete, se seca. Por eso, coges la primera lámina y las demás las pones bajo un trapo limpio mojado en agua". "Es muy fácil de usar, pero tiene su pequeño truco", apunta sobre estas láminas que son casi transparentes.

¿Se puede hacer con masa de hojaldre? "No tiene nada que ver. Sería como una mini empanadilla, pero no tendría ese toque crujiente que le da la pasta filo", responde María Marín. La cocinera divide en dos "cada una de las láminas" para que sirva "para dos rollitos". "Tiene un pequeño pliegue que enrollamos de forma longitudinal, los laterales los plegamos por encima y seguimos enrollando", explica sobre la elaboración. Para usar la menor cantidad de aceite, recomienda "pintar con un pincel de aceite la pasta". El toque definitivo se lo daremos "en el horno" o en la "freidora de aire". Esta última opción es más rápida, ya que "en nueve minutos estará listo".