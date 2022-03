Cómo evitar que tu ropa y tu calzado se estropee cuando llueve con cuatro sencillos trucos

Desde este domingo, España vive pendiente de la borrasca 'Celia', que este martes dejará viento fuerte o con intervalos de fuerte en Canarias, Baleares, fachada oriental peninsular, este de la meseta sur, litoral gallego, Pirineos y Cantábrica oriental, así como precipitaciones intensas en Andalucía, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Debido al viento fuerte y mar brava, la Aemet ha puesto para este martes en aviso amarillo o naranja a Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Región de Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valencia.

Este tiempo obliga que salgamos a la calle con el paraguas encima pero, en muchos casos, esto no es suficiente para no mojarnos la ropa o los zapatos. Por ello, en 'La Noche' de COPE hemos charlado con Begoña Pérez, nuestra ordenatriz de referencia, que nos ha dado una serie de trucos para que nuestra ropa y calzado no se estropee cuando llueve, además de lograr quitar las manchas que nos haya podido dejar una tormenta.

Cómo limpiar el barro de la ropa

En primer lugar, es importante diferenciar la ropa que se ha mojado por la lluvia, que solo tiene agua, de aquella que se ha manchado de barro. "Si solo está mojado lo mejor es echarla a lavar, pero, en caso de habernos manchado de barro, es mucho mejor dejarlo secar para no incrustarlo. Una vez seco, cepillamos bien y luego sumergimos en agua con jabón en escamas, en poca cantidad. Si está muy sucio lo dejamos una noche y después a lavar, pero sin jabón, que ya le hemos echado", aconseja Begoña.

Cómo quitar la humedad de tus botas

Por otro lado, hay muchas ocasiones en las que las botas generan olor a humedad. Para quitarlo, "lo mejor es poner unos saquitos con bicarbonato y dejarlos dentro para no tener que espolvorearlo". Nuestra ordenatriz asegura que podemos hacer unos sacos caseros, con un calcetín desparejado o lo que tengamos en casa.

Cómo quitar las manchas de tus zapatos de piel

Respecto a los zapatos de piel, que estén mojados al llegar a casa y puedan tener manchas, hay varios trucos. En primer lugar, es importante secarlo. Por ello, "cuando lleguemos a casa, con toda la humedad de la piel, para que no queden cercos y no se acartone, le metemos dentro papel de periódico para hacer la forma del zapato y que absorba la humedad", recomienda.

Una vez secos, pueden quedar cercos. Para evitarlo, "tenemos que extender crema Nivea, muy extendida, en poca cantidad y con paciencia, un día sí un día no para que vaya a absorbiendo progresivamente, ya que la piel hace que se mueva la mancha", aconseja Begoña. Además, este truco también sirve para chaquetas de piel.

Cómo cuidar las prendas de ante

Por último, respecto a las piezas de ante, Begoña asegura que "lo ideal sería darle con goma de borrar para quitar manchas, puesto que levanta el pelo, quita la mancha y unifica", Y añade que también hay gomas de borrar específicas para ante, que venden en zapaterías.