¿Cómo afronta la declaración de la Renta la mujer más endeudada de España?

¿Me devolverá Hacienda o tendré que pagar? Es la principal pregunta desde que este martes empezara la Campaña de la Renta 2018-2019. Ya se pueden presentar declaraciones a través de internet o por teléfono. La Agencia Tributaria calcula que más de 20 millones de contribuyentes la van a presentar. El plazo finaliza el próximo 1 de julio, pero hay gente que no quiere sustos de última hora y no deja para mañana lo que ha podido hacer hoy...

En 'La Noche' han tenido un testimonio que quita el hipo. La mujer que más dinero debe en España a Hacienda, se llama Paloma Alonso y tiene una deuda de casi 1,5 millones de euros. ¿Por qué? La respuesta está en el impuesto de sucesiones.

Paloma le ha contado a Beatriz Pérez-Otín que todo empieza en el año 2004, cuando su padre fallece "por una negligencia médica". "En ese momento se hace la liquidación y me mandan pagar 41.000 euros", que esta mujer abona al momento. "A los 2 años nos viene Hacienda diciendo que no está de acuerdo con la liquidación", por lo que, explica, la cantidad demandada sube a "600.000 euros". Al no pagar esa cantidad, el erario público le impone una multa de 300.000 euros "más los intereses". Además, a la madre de Paloma le pidieron 43.000 euros, además de una multa de 16.000 más intereses.

Carta de Paloma Alonso al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, entregada en mano el pasado fin de semana en Palencia

Esta mujer, que reside en Palencia, está en paro y define su situación como "inasumible". "Encima tengo que hacer la declaración de Hacienda porque tengo una vivienda que genera rentas de alquiler, ya tengo una actividad económica y estoy obligada, aunque es una renta antigua de 170 euros que los inquilinos entregan a Hacienda", ha explicado.

Por 'La Noche' de COPE también ha pasado el economista Miguel Ángel Bernal, quien ha comentado que casos como el de Paloma son "más habituales de lo que parecen". "Para mí un español debe pagar lo mismo, independientemente de dónde resida", ha dicho.

Sobre la nueva campaña de la Declaración de la Renta, el profesor ha recomendado pedir cita, sobre todo porque este año, como novedad, el borrador se va a presentar por medio telemático.