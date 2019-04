Una secta en África y un rescate: así es la nueva novela de Clara Sánchez

¿Quién decide por nosotros? Eso se pregunta la escritora y premio Planeta Clara Sánchez en su nuevo libro El amante silencioso que ha presentado en 'La Noche'. Para encontrar respuestas a la pérdida de voluntad, Sánchez se desplaza en esta novela hasta Mombasa (Kenia)

"África es un terreno que conozco, hice un viaje previo hace ya cinco o seis años, y cuando tuve el impulso de escribir esta novela, para situarla, me vino a la mente África, Kenia, la ciudad de Mombasa, abierta al mar, con esta atmósfera decadente un poco nostálgica de callejuelas donde puede suceder cualquier cosa", señala la auotra, que añade que esta obra "es una novela que habla básicamente de la manipulación, por eso la he recreado en una secta".

"Isabel es una chica que es contratada por la familia de Ezequiel para ir a rescatarle de las garras de una secta, para ir a convencerle de alguna manera de que vuelva a su vida anterior". Así invita Sánchez a leer El amante silencioso. Pero hay mucho más, porque la protagonista "viaja con una mochila llena de culpa", ya que ella ha perdido en una situación similar a su hermano, "y cuando alguien pierde a un ser querido de esa manera se suele plantear si se podía haber hecho algo más".

Sánchez cuenta que para Isabel ir a rescatar a Ezequiel es su oportunidad para "redimirse la culpa", "algo que nos pasa a todos, aunque no tengamos un persona querida en una secta". Revelando su propia experiencia, la ganadora del Planeta 2013 ha dicho sentir esa culpa: "Cuando un familiar mío ha entrado en un hospital inmediatamente he pensado 'pero por qué no me di cuenta, por qué ese día no le llevé a Urgencias".