Camela desvela en 'La Noche' de COPE una de las preguntas que más le hacen sus fans: "Ni nosotros lo sabemos"

Fueron muy criticados al inicio de su carrera, sin embargo, haciendo oídos sordos y con trabajo de hormiguita se labraron un nombre. Camela está a punto de cumplir 30 años sobre los escenarios y lo celebra con su disco número 17, titulado 'Que la música te acompañe'. El dúo ha estado en 'La Noche' de COPE repasando algunos momentos clave de su trayectoria musical y presentando su nuevo disco.



María Ángeles Muñoz Dueñas y Dionisio Martín Lobato son los integrantes de un grupo musical que va mucho más allá que una banda de música, y es que forman parte de la vida de mucha gente. "Nos suelen decir que somos la banda sonora de su vida porque llevamos 28 años en esto", comienzan diciendo.

Ante la pregunta de cómo están de fuerzas después de tantos años con una lista innumerable de conciertos, explican que "no hemos sido de parar, de decir, vamos a darnos un año sabático, pero es porque amamos lo que hacemos y ese cariño que le tenemos a la música lo hemos llevado muchos años. Lo llevamos muy bien, aunque es agotador, pero nos gusta mucho".





Tienen una gran legión de fans que lo demuestran día a día, pero, ¿qué han hecho sus seguidores que haya sorprendido a Camela? "Nos han enseñado muchos vídeos de novios bailando canciones nuestras, o parejas que se han conocido en un concierto nuestro, se han enamorado y han venido con sus hijos tiempo después", nos cuentan.

"Desde el principio venían a los conciertos familias enteras, por eso nos dicen que somos de tres generaciones. Los concejales me dicen, "cuando hacemos la contratación para traer a un artista para las fiestas, siempre alguien se queja porque es música para jóvenes o para mayores, pero con Camela, como abarcáis a todo el abanico de familia, está todo el mundo tan contento", de ahí que tengamos tantos conciertos por toda España", relata Dionisio, sacando a la luz una anécdota un tanto desconocida de su faceta como músicos.

Camela presenta su nuevo disco en 'La Noche' de COPE

En este nuevo disco encontramos la canción 'No me hables', en cuyo videoclip, los cantantes salen disfrazados como auténticos Jedis de La Guerra de las galaxias, y no es el primer video en el que se disfrazan, esto ya ocurrió en 'Cuando zarpa el amor'. Teniendo en cuenta esta anécdota, Camela ha explicado que les encanta disfrazarse, así como otras anécdotas grabando esta canción.

Por último, hablando de la extensa trayectoria de Camela, María Ángeles ponía de manifiesto que el grupo no tiene casi ningún premio, y en concreto se refería a los Grammy. "Nos preguntan mucho por qué no tenemos un Grammy, pero ni nosotros lo sabemos", comentaba la artista, que aunque asegura que el mejor premio son sus fans durante todos estos años, sí que les sorprende las pocas veces que han sido premiados.