El presidente de ASAJA alerta en COPE del negro panorama de los próximos meses : "No llueve hasta septiembre"

Es un problema de gran parte de Europa, pero sobre todo, es un problema acuciante en nuestro país. Un problema serio porque a penas ha llovido este invierno. Si nos centramos en el mes de abril, estamos viviendo el abril más seco en los últimos 50-60 años.

De momento, la sequía no está afectando al consumo humano, pero de seguir así acabaremos con restricciones. Los que sí están padeciendo esta falta de lluvias prolongada son agricultores y ganaderos, "es muy serio, se está matando a muchos animales y se están abandonando muchas explotaciones", alerta en Herrera en COPE, Pedro Barato, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA).

¿Recuerda una sequía así?, le pregunta Carlos Herrera a Pedro Barato cuya respuesta es afirmativa, "sí, las recuerdo y las del 93-94-95 duró tres años, y alguna anterior y luego climatología adversa, pero no tan generalizada como ahora y luego aquello de la España húmeda y la España seca ya estmos viviendo en una España seca, lamentablemente".

El presidente de ASAJA ha pintado un negro panorama tras lo escuchado ayer en la Mesa de la Sequía que hacía tiempo que no se reunía y que sorprendió el orden del día, "el informe del día fue el informe de la AEMET que pone los pelos de punta porque dice que hasta septiembre no llueve. También se analizó el informe de seguro agrario, la información de cómo está la sequía en todo el territorio y todo el mundo coincidía en que el 60 % del cereal de secano ya está dañado y no se va a poder cosechar, lo que significa que vamos a tener una reducción de 8 millones de toneladas para el año que viene y árboles como el olivar, el pistacho, el almendro, frutales ya no es el fruto es el árbol el que corre peligro. Y en cuanto a la ganadería extensiva donde llevamos aportando piensos en algunas zonas desde el mes de septiembre y esto no se va a poder mantener. Se está matando a muchos animales, se están abandonando muchas explotaciones y esto tiene un peligro porque con la alimentación no se puede jugar".

En este momento, describe la situación el presidente de ASAJA, "el cereal que en Andalucía y Murcia comienzan las cosechas en mayo, si trazamos una línea desde Cádiz hasta Jaén está muy dañado y no tiene solución, la cebada no tiene solución, el trigo no tiene solución, se podría recolectar algo de avena para el ganado si lloviera, pero no está por llover, por lo tanto estamos en una pérdida ya del 60 % del cereal".

¿Se puede pedir a Europa que flexibilice la Política Agraria Común, la famosa PAC? "Lo llevamos pidiendo desde hace tiempo y no solo ahora por la sequía porque son medidas que todos son restricciones, son no producir y esta política no es la que necesitamos nosotros, así no podemos seguir, todo son restricciones, desde luego no es la política que necesitamos, el norte de Europa puede que la necesite, nosotros no, así no vamos a ningún sitio y que la solución venga cuanto antes porque estamos todas las peticiones de política agraria común y es un jeroglífico bastante imposible de cumplir".

Dejemos ya la confrontación y busquemos las soluciones

Y si no llueve hasta septiembre, vamos a pasar un verano complicado, "pero se pueden poner medidas de ayudar a un sector que lo ha dado todo como dar medidas económicas, ayudas que no cuestan dinero como flexibilizar la política común, medidas fiscales y no buscar confrontaciones, el campo está harto de confrontaciones...La barbaridad de lo de los campos de golf, pero se puede pensar en recargar acuíferos, pensar en reciclar el agua que se va al mar desde Málaga, estamos viendo ahora lo de Doñana..., el campo solo quiere soluciones, es que estamos viendo obras que se terminan ahora y se comenzaron hace 15 años como la tubería de la llanura manchega. Ahora no se utiliza el agua como antes que se regaba a mantas, Medidas y soluciones hay, pero siempre estamos en la política de la confrontación y el sector agroalimentario es el 9 % del PIB", insiste Pedro Barato que reitera que "medidas y soluciones hay, pero siempre estamos en la política de la confrontación. España necesita un vertebración hidrológica, hídrica que aproveche de una forma racional el tema del agua y no una política de confrontación. Hacen falta inversiones. Solo un dato, tenemos 3.700.000 hectáreas de regadío en España y 12 millones de hectáreas de secano, el valor de lo que produce el regadío es superior al que produce el secano. Donde hay agua no hay problema de desempleo, de transporte, de despoblación, por tanto dejemos la confrontación y busquemos las soluciones", concluye.

















